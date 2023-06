Diablo 4 Klassen-Guide: Feuerwand Zauberer zum Leveln – lasst die Welt brennen!

Der Feuerwand Zauberer Level Build in Diablo 4 verlässt sich, wie der Name schon andeutet, auf viele Feuerzauber wie Feuerball, Feuerwand, Hydra und Inferno, um seine Gegner in Asche zu verwandeln. Es ist aktuell die stärkste Feuerausrichtung sowohl zum schnellen und effektiven Leveln, als auch im Endgame und steht dem Kettenblitz Build und dem Eissplitter Build in nichts nach. Wenn ihr die Welt gerne in Brand setzt, massiven AoE-Schaden sucht und einige der coolsten Zauber in Diablo 4 vereint sehen wollt, dann seid ihr beim Feuerwand Zauberer richtig. Der Level Build funktioniert in allen Spielphasen hervorragend und ist mit nur ein paar kleinen Anpassungen auch im Endgame top.

Dank Teleportation, Eisrüstung und Frostnova – das sind einige der stärksten defensiven Fertigkeiten in Diablo 4 in einem Build vereint – ist das Überleben für den Feuerwand Zauberer kein großes Problem. Anders sieht es dagegen beim Mana aus. Etwa auf halber Strecke zum Maximallevel wird der blaue Saft oft knapp werden, doch das lässt sich durch einen bestimmten legendären Aspekt lösen, den ihr via einmaligen Dungeon-Besuch bekommt.

Der Vorteil an dieser Spielweise ist, dass ihr eine "Fire-and-Forget" Taktik beim Farmen fahren könnt. Sprich: Ihr werft die Hydra und ein paar Feuerwände in einen Raum, teleportiert euch hinterher und sammelt den Loot ein. Bei härteren Gegnern müsst ihr eventuell die Überlebenden mit der Frostnova einfrieren und noch ein paar Feuerwände hochziehen oder auch den großen Cooldown "Inferno" anwerfen. Bei Progress – also, wenn ihr eure Limits austesten wollt – ist er Build ebenfalls effektiv, denn das Vorgehen ist dasselbe, nur, dass ihr euch im Kreis um die Hydra / die Feuerwände bewegt, um die Gegner ins Feuer zu locken.

Der Spielstil des Feuerwand Zauberers ist im direkten Vergleich mit anderen Builds wie dem Eissplitter- oder Zauberpeitschen-Build etwas… "verzögert" beschreibt es am besten. Das liegt vor allem daran, dass sich der volle Schaden erst kurz aufbauen muss. Sprich: Ihr müsst zuerst die Hydra beschwören, zwei bis drei Feuerwände hochziehen, eventuell das Inferno auslösen und noch mehr Feuerwände aktiv und passiv entzünden. Bis der Schaden kommt, rennt ihr im Kreis, um die Gegner im Feuer zu halten. Wenn der Schaden aber erst einmal kommt, dann mit brachialer Gewalt. Und sobald die ersten Gegner sterben, gibt es eine hübsche kleine Kettenreaktion, die alles in Schutt und Asche legt.

Aktive Fähigkeiten: Diese Skills kommen beim Feuerwand Zauberer Level Build zum Einsatz

Die Anzahl an aktiven Fähigkeiten die ihr beim Feuerwand Zauberer mitnehmt, ist mit 8 Talenten deutlich höher, als bei den meisten anderen Klassen und das hat einen einfachen Grund: die Zauberleiste hat nur Platz für 6 Fähigkeiten. Wieso also hat dieser Build acht? Das hängt mit der zwei Verzauberungen-Slots zusammen, die der Zauberer durch seinen einzigartige Klassen-Mechanik bekommt. Hier könnt ihr zwei aktive Fertigkeiten als passive Buffs einsetzten und – ihr ahnt es – diese nun passiven Fertigkeiten / Buffs profitieren ebenfalls von den Talentpunkten, die ihr in sie investiert habt.

Konkret bedeutet das: Der Feuerwand Zauberer Level Build hat eine Basisfertigkeit, die später nicht mehr benutzt wird, eine Kernferigkeit, die später in den ersten Verzauberung-Slot wandert, drei defensive Fertigkeiten, die für das Überleben und die Gruppenkontrolle des Zauberers zuständig sind, eine Beschwörungs- sowie eine Beherrschungsfertigkeit, die beide für den gigantischen Schaden des Builds sorgen und noch eine Ultimative Fertigkeit, die den Schaden in noch höhere Spähren katapultiert, wenn es nötig ist. Der Rest der Talentpunkt wandert in die Verbesserung der aktiven Fertigkeiten sowie in zahlreiche passive Talente, die den Schaden, die Verteidigung und die Gegnerkontrolle verbessern. Hier die Übersicht über aktiven Skills:

Basisfertigkeit: Elektropeitsche, später keine Kernfertigkeit mehr

Auch wenn die Elektropeitsche durch Patch 1.0.2d für Diablo 4 eine mit der Nerfkeule übergezogen bekommen hat, ist der Zauber weiterhin der beste Basisskill für den Einstieg, da er hohen Flächenschaden verursacht und dank Verbesserung Bewegungsgeschwindigkeit gewährt. Der einzige Nachteil ist, dass es eine Nahkampfattacke ist, doch da die Monster zu Beginn kaum Schaden verursachen, ist das vernachlässigbar.

Später, wenn ihr das "überlegene Inferno" beherrscht, fliegt Elektropeitsche komplett aus der Zauberleiste, da ihr den Slot für andere Zauber benötigt. Der Build funktioniert ab diesem Zeitpunkt dann ohne eine Basisfertigkeit, was recht ungewöhnlich ist. Der Vorteil daran: Ihr habt nur noch starke Zauberin der Leiste. Dem gegenüber stehen zwei investierte Talentpunkte, die nichts bringen, außer alle nachfolgenden Fertigkeiten-Gruppen freizuschalten.

Kernfertigkeit: Feuerball, später als Verzauberung

Zu Beginn eurer Reise ist der Feuerball euer wichtigster Schadenszauber (weil einziger Mana-Spender). Es ist ein einfacher, direkter Schadenszauber, bei dem ihr einen Feuerball auf eure Gegner schleudert, der in einem kleinen Bereich für einigen Schaden explodiert. Durch Verbesserungen erhöht sich der Explosionsradius und fügt zusätzlichen Schaden zu.

Den aktiven Feuerball werdet ihr nicht allzu lange spielen, denn sobald ihr die Klassen-Mechanik "Verzauberung" freigeschaltet und den Zauber "Feuerwand" erlernt habt, fliegt der Feuerball-Skill aus eurer Zauberleiste heraus und wandert stattdessen in den ersten Verzauberungsslot. Er wird also zu einer passiven Fähigkeit, durch die sämtliche getöteten Gegner in einem Feuerball explodieren. Das ist ein gewaltiger Schadensboost, da schnell ganze Kettenexplosionen entstehen können.

Defensive Fertigkeiten: Teleportation

Der Teleport ist der beste Mobilitätsskill in Diablo 4 und eine feste Größe des Feuerwand Zauberers - selbst im Endgame! Im Kampf nutzt ihr den Teleport, um euch für eure Attacken zu positionieren, gefährlichen Situationen / Attacken zu entkommen und um – das richtige Timing vorausgesetzt - Kontrolleffekte auszuhebeln, da ihr kurzzeitig unaufhaltsam werdet. Außerhalb des Kampfes reist ihr damit schneller durch Sanktuario, überspringt Klippen und Abgründe und teleportiert euch durch Wände, was vor allem in Dungeons sehr zeitsparende Abkürzungen und sichere Kämpfe ermöglicht (Hydra / Feuerwand stellen und weg teleportieren).

Defensive Fertigkeiten: Eisrüstung

Die Eisrüstung gehört zu den besten defensiven Fähigkeiten im Spiel, da sie mit 6 Sekunden recht lange anhält und euch eine massive Barriere gewährt, die sich zusätzlich aufladen lässt, solange ihr Schaden verursacht, während die Barriere aktiv ist. Durch Verbesserungen erhöht sich zudem die Manaregeneration um 25%, solange die Barriere aktiv ist, was indirekt euren Schadensoutput erhöht.

Die Eisrüstung solltet ihr immer dann anwerfen, wenn euch Gegner auf die Pelle rücken oder wenn Elitegegner / Bosse gefährliche Fähigkeiten einsetzen und der Teleport nicht bereit ist. Ihr könnt sie auch proaktiv verwenden, wenn ihr von vornherein wisst, dass gleich viel Mana / eine starke Verteidigung gefragt sind.

Defensive Fertigkeiten: Frostnova

Und noch eine der stärksten Fähigkeiten im Spiel, diesmal für die Gegnerkontrolle. Frostnova erzeugt eine Eiswelle, die in etwa so groß ist, wie 1/3 des Bildschirms, und die alle Gegner rund um den Zauberer 3 Sekunden lang einfriert. Sprich: Sämtliche Gegner können sich nicht mehr Bewegen und keine Angriffe mehr ausführen. Zudem erleiden sich durch den "eingefroren"-Status erhöhen Schaden durch bestimmte Frostzauber und Angriffe. Davon habt ihr zwar als Feuerwand Zauberer keine, doch eure Mitspieler können davon profitieren. Durch Verbesserungen könnt ihr die relativ lange Abklingzeit von Frostnova reduzieren, indem ihr eingefrorene Ziele tötet (1 Sek pro Gegner, max. 4 Sek.), und Gegner verwundbar machen - normale Monster 4 Sekunden und Bosse sogar 6 Sekunden, was ein gewaltiger und sehr lang anhaltender Schadensboost ist.

Die Frostnova könnt ihr – wie die Eisrüstung – sowohl defensiv als auch offensiv einsetzten. Defensiv, wenn euch zu viele Gegner umzingeln oder wenn ihr zu viel Schaden erleidet. Offensiv, wenn ihr euch beispielsweise mit Teleport mitten in eine Gruppe teleportiert, alle Gegner einfriert und dann mit euren Angriffszaubern die Hölle losbrechen lasst. Die Frostnova ist extrem vielseitig und lässt sich immer irgendwie Nutzbringend einsetzen.

Beschwörungsfertigkeit: Hydra

Hydra ist eure erste Hauptschadensfähigkeit und ersetzt den Feuerball in der Zauberleiste (Feuerball wandert dafür als passiver Effekt in den ersten Verzauberung-Slot). Die Hydra ist ein "Fire-and-Forget"-Zauber, denn einmal beschworen, ballern die Schlagenköpfe automatisch auf alles, was in ihrer Reichweite kreucht und fleucht. Die einzelnen Schadenszahlen der Hydra sind zwar eher niedrig, allerding summiert sich das bei einzelnen Zielen wie Elitegegnern und Bossen schnell auf und genau dafür sind sie auch da: Einzelzielschaden. Zudem sind die Hydra-Köpfe recht lange aktiv und kosten kaum Mana, was ihren Schaden fast zu gratis macht. Durch Verbesserungen kommt ein weiterer Schlangenkopf hinzu, solang ihr bei beim Wirken gesund seid (über 80% Trefferpunkte), und sie fügen zusätzlichen Verbrennungsschaden zu.

Beherrschungsfertigkeit: Feuerwand

Die namengebende Feuerwand ist euer bester und wichtigster Schadenzauber im Build. Wie der Name bereits beschreibt, erzeugt ihr für acht Sekunden eine sehr lange aber dafür schmale Wand aus Feuer, die Gegner, die darin oder in ihrer unmittelbaren Nähe stehen, für Feuerschaden verbrennt. Durch Verbesserungen erhöht sich der Verbrennungsschaden von Gegnern im Wirkungsbereich der Feuerwand um 25% und lasst sie für drei weitere Sekunden brennen, wenn sie die Feuerwand verlassen.

Die Feuerwand hat zwei Nachteile: Sie ist zum einen schmal und unbeweglich, was bedeutet, dass sie Nutzlos ist, wenn kein Gegner im Feuer steht (das gleicht ihr durch eure Positionierung und mehrere Feuerwände aus, sodass große Flächen auf einmal brennen und Gegner nicht aus können). Zum anderen erfolgt der hohe Schaden im Verlauf von 8 Sekunden, wodurch das volle Potenzial bei kurzen Kämpfen oder wenn Gegner vorzeitig aus dem Feuer laufen nicht ausgeschöpft werden. Kurze Kämpfe sind kein Problem, solange die Gegner sterben. Nicht im Feuer stehende Gegner dagegen schon. Ihr gleicht das durch mehrere Feuerwände, eurer Positionierung sowie Verbesserungen, die Gegner nach dem Verlassen der Feuerwand kurz weiter brennen lassen, wieder aus.

Ultimative Fertigkeit: Inferno

Inferno macht seinen Namen alle Ehre und verursacht sehr hohen Schaden. Mit Verbesserungen zieht die beeindruckende Schlange zudem alle Feinde regelmäßig in ihrer Mitte zusammen und entfernt obendrein sämtliche Manakosten für alle Feuerzauber. Ihr könnt also Hydras und Feuerwände zaubern, was der Zauberstab hergibt.

Eigentlich ist Inferno das perfekte Werkzeug, um große Gruppen auf einem Punkt zu konzentrieren und dann mit jeder Menge Feuerwände abzufackeln. Genau das macht ihr auch, allerdings nur bei schwierigen Elitegegnern und Bossen, denn die relativ lange Abklingzeit von 45 Sekunden macht euch in den meisten Standardsituationen einen Strich durch die Rechnung. Am besten spart ihr euch Inferno als DMG-Cooldown für harte Kämpfe auf. Bei einfachen Farmen könnt ihr Inferno aber auch oft wie möglich raushauen.

