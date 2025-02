Diablo 4 erhält dieses Jahr keine neue Erweiterung – Blizzard verschiebt den Release auf 2026, um Qualität und Stabilität des Live-Service-Modells zu sichern

Fans von Diablo 4 müssen wohl länger auf die nächste Erweiterung warten. Blizzard hat nun bekannt gegeben, dass die zweite Erweiterung erst 2026 erscheinen wird. Ursprünglich waren jährliche Erweiterungen geplant, doch dieser Zeitplan konnte leider nicht eingehalten werden.

Diablo 4 Genre: Action-RPG

Plattform: PC, Xbox, PS5

Release: 5. Juni 2023

Entwickler / Publisher: Blizzard / Blizzard

Zweite Erweiterung nicht auf 2025-Roadmap

Rod Fergusson, General Manager der Diablo-Reihe, bestätigte die Verschiebung während der DICE 2025. Die zweite Erweiterung für Diablo 4 wird nicht in der 2025er Roadmap enthalten sein. Die erste Erweiterung Vessel of Hatred erschien im Oktober 2024 und erhielt größtenteils positive Resonanz von Fans. Fergusson wies darauf hin, dass eine Diablo 4-Roadmap für 2025 bald veröffentlicht wird, doch er stellte klar: "Unsere zweite Erweiterung wird nicht in dieser Roadmap enthalten sein, weil unsere zweite Erweiterung im Jahr 2026 erscheinen wird."

Here at DICE in Las Vegas, Diablo GM Rod Fergusson drops the news that Diablo IV’s second expansion is coming in 2026



[image or embed] — Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) February 12, 2025 at 9:02 PM

Blizzard priorisiert langlebigen Live-Service

Die zweite Erweiterung wurde ursprünglich für 2025 von Fans erwartet, doch Blizzard benötigt offenbar mehr Zeit für die Entwicklung als gedacht. Als Grund wurde die Herausforderung genannt, dass sie den Live-Service-Titel langfristig auf hohem Niveau halten möchten. Auch andere Studios, wie Bungie mit Destiny 2, mussten in der Vergangenheit bereits Erweiterungen verschieben. Blizzard betont, dass die Qualität des Spiels oberste Priorität hat. "Wenn man sich den Start des Spiels und die erste Saison ansieht, sehen wir das als eine Grundlage, auf der wir für die Zukunft aufbauen können", erklärte Fergusson bereits 2023.

"Wenn wir uns also unsere vierteljährlichen Saisons und unsere jährlichen Erweiterungen ansehen, sind das die Dinge, auf die wir uns für unseren Live-Service wirklich konzentrieren." In einer Stellungnahme gegenüber PC Gamer bestätigte Blizzard, dass der neue Zeitplan tatsächlich feststeht. "In seiner heutigen DICE Summit-Präsentation über den Aufbau eines robusten Live-Services betonte Diablo-GM Rod Fergusson, dass er das Spiel über den Plan stellt", erklärte ein Blizzard-Sprecher. "Deshalb freuen wir uns, euch mitteilen zu können, dass wir uns in der Entwicklung unserer zweiten Erweiterung für Diablo 4 befinden, die 2026 erscheinen wird."

Fans müssen sich also etwas länger auf die nächste Erweiterung von Diablo 4 gedulden. Mit der Verschiebung möchte Blizzard die Qualität der Erweiterung gewährleisten und an den Erfolg der ersten Erweiterung anknüpfen. Ob das gelingt, wird sich nächstes Jahr zeigen.