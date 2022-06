Diablo Immortal: Lampen- und Spiegel-Rätsel gelöst - So geht's in Zoltun Kulls Archiv weiter

Eine Stelle, an der ihr in Blizzards Diablo Immortal Probleme haben könntet, ist das Lampen-Rätsel und Spiegel-Rätsel in Zoltun Kulls Archiv. Aber keine Sorge, wir helfen euch!

In unserem Guide zeigen und erklären wir euch genau, wie ihr diese beiden Rätsel in Diablo Immortal löst und weiterkommt.

Alles über das Lampen-Rätsel und Spiegel-Rätsel in Diablo Immortal:

Wie löse ich das Lampen-Rätsel in Diablo Immortal?

Nun geht es darum, verlorene Runen zu sammeln. Die erste verlorene Rune findet ihr im westlichen Bereich des Archivs. Dort bekommt es mit einem der wenigen Logikrätsel in Diablo Immortal zu tun.

Im Grunde ist es relativ einfach, aber es ist ebenso einfach, sich zu verzetteln und sich zu viele Gedanken zu machen. Interagiert einfach nochmal mit dem Runenturm oder verlasst den Bereich, um das Rätsel zurückzusetzen.

Um das Lampen-Rätsel in Diablo Immortal zu lösen und alle 9 Lampen zu aktivieren, müsst ihr folgendes tun:

Aktiviert zuerst die 4 Lampen in den Ecken des quadratischen Bereichs: Oben rechts, oben links, unten links und unten rechts.

Als Nächstes aktiviert ihr die Lampe in der Mitte, wodurch ihr alle 9 Lampen auslöst.

Wie kriege ich die zweite verlorene Rune in Diablo Immortal?

Habt ihr das Lampen-Rätsel in Diablo Immortal gelöst, folgt ein schneller Bosskampf, der keine allzu große Herausforderung darstellen sollte, wenn ihr richtig vorgeht. Kümmert euch zuerst um die Mobs, die er auftauchen lässt. Anschließend befasst ihr euch mit dem Boss selbst und solltet seinen Attacken möglichst ausweichen.

Habt ihr ihn besiegt, gehört die zweite verlorene Rune euch.

Wie löse ich das Spiegel-Rätsel in Diablo Immortal?

Für die letzte verlorene Rune in Diablo Immortal müsst ihr auf die rechte Seite der Statue gehen und die Spiegeldimension betreten. Dort erwartet euch ein Rätsel, bei dem ihr die Richtung eines Lichtstrahls mithilfe von Spiegeln verändern müsst.

So geht ihr beim Spiegel-Rätsel vor:

Zuerst rückt ihr den Spiegel ganz links um eine Position nach oben.

Als Nächstes schiebt ihr den Spiegel dahinter um eine Position nach links.

Kehrt zum ersten Spiegel, zurück, den ihr bewegt habt. Schiebt ihn nun zwei Positionen nach unten, damit er so wie auf dem Bild steht.

Um das Rätsel zu vervollständigen, müsst ihr den Spiegel vor der schwebenden Rune zwei Positionen nach unten schieben, damit er aus dem Weg ist. Dadurch gelangt der Lichtstrahl zur Rune.

Sobald das Rätsel gelöst wurde, müsst ihr noch ein paar Gegner besiegen, um an die Rune zu gelangen. Kehrt anschließend zum Kurator zurück.

