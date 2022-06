Diablo Immortal: Legendäre Edelsteine - Wo ihr sie findet und wie ihr sie verbessert

Es gibt jede Menge schöne Dinge, mit denen ihr euren Charakter in Blizzards Diablo Immortal stärker machen könnt. Zu den mächtigsten Items, die dafür in Frage kommen, zählen die legendären Edelsteine.

Von diesen könnt ihr sechs Stück gleichzeitig ausrüsten, ihr setzt sie in jeden primären Ausrüstungsslot. Dort verschaffen sie euch einzigartige Effekte oder erhöhen eure Charaktere-Werte.

Wie gesagt, gibt es unterschiedliche Werte. Und manche von ihnen sind effizienter als andere. In unserem Guide zeigen wir euch, wie ihr legendäre Edelsteine finden und wie ihr sie verbessern könnt.

Alles über legendäre Edelsteine in Diablo Immortal:

Was sind die besten legendären Edelsteine in Diablo Immortal?

Die Optimierung eurer Ausrüstung ist ein Aspekt, der euch in Diablo Immortal für lange Zeit beschäftigen wird und auch mit zum Endgame des Spiels gehört. Ihr solltet bedenken, dass die ersten legendären Edelsteine, die ihr findet, natürlich nicht die besten sind, die es im Spiel gibt.

Die legendären Edelsteine in Diablo Immortal sind in die Kategorien 1 Stern, 2 Sterne und 5 Sterne aufgeteilt. Natürlich sind die legendären Edelsteine mit fünf Sternen die besten. Wenn ihr das Glück habt, einen zu finden, könnt ihr ihn getrost verbessern. 1-Stern-Edelsteine sind mehr eine Übergangslösung, bis ihr Edelsteine mit zwei Sternen findet.

Mit zu den besten legendären Edelsteinen in Diablo Immortal zählen folgende:

Die besten legendären Edelsteine (1 Stern) in Diablo Immortal

Name Wirkung Angeketteter Tod Resonanz +15

Kampf +8

Angriffsschaden pro getroffenem Ziel steigt um 1,5%, Maximum von 4,5% bei 3 Zielen

Rang 3: Bonusschaden trifft maximal 4 Ziele

Rang 5: Chance, magische Gegenstände zu finden +5% Trickschuss-Edelstein Resonanz +15

Kampf +8

Kanalisierte Fähigkeiten verbrauchen 8% langsamer Energie

Rang 3: Verwendet ihr Kanalisierungsfähigkeiten, erleidet ihr 2% weniger Schaden

Rang 5: Chance, magische Gegenstände zu finden +5% Auge des Berserkers Resonanz +15

Kampf +8

Ihr verursacht 5,5% mehr Schaden, erleidet aber auch 6% mehr Schaden

Rang 3: Kritischer Trefferschaden wird um 1% erhöht

Rang 5: Chance, magische Gegenstände zu finden +5% Endlose Qualen Resonanz +15

Kampf +8

Kritischer Treffer verursacht Agonie mit 10% Basisschaden und 6 Sekunden lang 122 Schaden pro Sekunde

Rang 3: Nahe, von Agonie betroffene Feinde erhöhen euer Angriffstempo um 6%

Rang 5: Chance, magische Gegenstände zu finden +5% Seleds Schwächung Resonanz +15

Kampf +8

Schaden wird 60 Sekunden lang um 6% erhöht, nachdem ihr ein Elitemonster getötet habt

Rang 3: Schaden, den ihr Elitemonstern zufügt, steigt um 4%

Rang 5: Chance, magische Gegenstände zu finden +5%

Die besten legendären Edelsteine (2 Sterne) in Diablo Immortal

Name Wirkung Inbrünstiger Fangzahn Resonanz +30

Kampf +12

Jeder Angriff auf einen Gegner erhöht den Schaden um 0,8%, bis hin zu maximal 8% bei 10 Treffern

Rang 3: Der Schaden, den ihr bei Elitemonstern anrichtet, wird um 1,5% erhöht

Rang 5: Chance, magische Gegenstände zu finden +10% Blitzkern Resonanz +30

Kampf +12

Primärangriffe laden Elektrizität auf. Eine volle Ladung löst einen Kettenblitz aus, der bei nahen Feinden 90% Basisschaden + 1.134 Schaden anrichtet

Rang 3: Wurde ein Kettenblitz ausgelöst, steigt der gesamte Schaden, den ihr anrichtet, 3 Sekunden lang um 1,5%

Rang 5: Chance, magische Gegenstände zu finden +10% Blutiger Einfluss Resonanz +30

Kampf +12

Für alle 2 Meter zwischen euch und dem Gegner steigt euer Schaden um 2%, maximal 8% bei 8 Metern

Rang 3: Es besteht die Chance, Angriffs- und Bewegungstempo von Gegnern 2 Sekunden lang um 8% zu verringern

Rang 5: Chance, magische Gegenstände zu finden +10% Grinsen des Halsabschneiders Resonanz +30

Kampf +12

Kritische Trefferchance bei Attacken von hinten steigt um 8%

Rang 3: Ihr richtet 1,5% mehr Schaden bei Treffern von hinten an

Rang 5: Chance, magische Gegenstände zu finden +10%

Die besten legendären Edelsteine (5 Sterne) in Diablo Immortal

Name Wirkung Triefende Galle Resonanz +30

Kampf +18

Bei Angriffen habt ihr eine 4-prozentige Chance, Gegner zu vergiften. Sie erleiden dann 25% Basisschaden und 263 Schaden pro Sekunde für 6 Sekunden Stirbt das Opfer, betrifft das Gift auch Feinde in der Nähe

Rang 3: Das Gift verringert das Bewegungstempo von Gegnern um 15%

Rang 5: Chance, magische Gegenstände zu finden +15% Segen der Würdigen Resonanz +30

Kampf +18

Wer Schaden erleidet, hat eine 20-prozentige Chance auf Vergeltung. Nahe Gegner erleiden dann Schaden in Höhe von 12% eurer maximalen Gesundheit

Rang 3: Wurde Vergeltung ausgelöst, erleidet ihr 6 Sekunden lang 2,5% weniger Schaden

Rang 5: Chance, magische Gegenstände zu finden +15% Ruf des Heulers Resonanz +30

Kampf +18

Mit eurem Primärangriff habt ihr eine 10-prozentige Chance auf die Beschwörung eines Geisterwolfes. Der richtet bei Gegnern 150% Basisschaden + 1.458 Schaden an

Rang 3: Der Geisterwolf hat eine 25-prozentige Chance, Feinde 1,5 Sekunden lang zu betäuben

Rang 5: Chance, magische Gegenstände zu finden +15% Blutgetränkter Jade Resonanz +30

Kampf +18

Schaden wird um bis zu 8% und Bewegungstempo um bis zu 10% erhöht. Schadensbonus fällt geringer aus, je niedriger eure Gesundheit ist, mindestens 4%

Rang 3: Habt ihr weniger als 50% Gesundheit, erleidet ihr 2,5% weniger Schaden, maximal 5%

Rang 5: Chance, magische Gegenstände zu finden +15%

Wo finde ich legendäre Edelsteine in Diablo Immortal?

Wie eben erwähnt, gibt es drei verschiedene Arten von legendären Edelsteinen in Diablo Immortal: 1 Stern, 2 Sterne und 5 Sterne. Letztere sind am besten, aber auch am schwierigsten zu finden.

Die normale Art, sie zu finden, besteht im Abschluss von Elder Rifts und im Öffnen von seltenen oder legendären Crests, die damit in Verbindung stehen. Bei Letzteren handelt es sich um Verbrauchsgegenstände, die ihr über den Battle Pass bekommt oder im In-Game-Shop kauft.

Verwendet ihr eine seltene Crest, gibt euch das beim Abschluss eines Elder Rift die Chance auf einen legendären Edelstein mit einem oder zwei Sternen. Eine legendäre Crest garantiert, dass ihr einen legendären Edelstein erhaltet, aber die Chance auf einen 5-Sterne-Edelstein ist eher gering. Je mehr Crests ihr bei einem Elder Rift einsetzt, desto mehr Edelsteine erhaltet ihr als Belohnung.

Eine andere Möglichkeit ist, sie auf dem Markt gegen Platinum von anderen Spielern und Spielerinnen zu kaufen. Oder ihr stellt sie beim Juwelier mithilfe von Platinum und Runen her. Ihr könnt legendäre Edelsteine mit einem oder zwei Sternen gezielt beim Juwelier herstellen. Entscheidet ihr euch für einen zufälligen Edelstein, besteht die Chance auf einen 5-Sterne-Edelstein.

Auch beim Händler könnt ihr gezielt legendäre Edelsteine (1 und 2 Sterne) kaufen, das Angebot wechselt wöchentlich. Über den Battle Pass bekommt ihr ebenfalls welche.

Wie verbessere ich legendäre Edelsteine in Diablo Immortal?

Um legendäre Edelsteine in Diablo Immortal noch mächtiger zu machen, müsst ihr ihren Rang erhöhen. Dadurch steigen die Werte und ihr erhaltet mehr Eigenschaften. Auf Rang 3 schaltet ihr einen zusätzlichen Effekt frei, mit Rang 5 steigt die Chance, magische Gegenstände zu finden.

Ihr könnt legendäre Edelsteine maximal auf Rang 10 erhöhen, um damit einen legendären Gegenstand zu "erwecken", was euch zusätzliche Effekte – abhängig vom Item – beschert.

Das Verbessern von legendären Edelsteinen ist allerdings nicht einfach. Ihr braucht dafür Duplikate der gleichen Stufe und Gem Power, die ihr bekommt, wenn ihr nicht benötigte legendäre Edelsteine auseinandernehmt. Je höher der Rang, desto mehr Duplikate und Gem Power sind erforderlich.

