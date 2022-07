Diablo Immortal: Mehr als 100 Millionen Dollar Umsatz in acht Wochen

Den bisherigen Verlauf von Diablo Immortal kann man wohl getrost als erfolgreichen Start bezeichnen.

Neuesten Schätzungen zufolge hat Blizzards mobile Loot-Klopperei in acht Wochen bisher mehr als 100 Millionen Dollar Umsatz generiert.

Kein schlechter Start

Das geht aus Daten hervor, die die Analysten von Sensor Tower veröffentlicht haben. Am 23. Juli 2022 hatte Blizzard mitgeteilt, dass Diablo Immortal bisher mehr als 20 Millionen Mal installiert wurde.

Seit dem Launch am 2. Juni 2022 liegt Diablo Immortal somit laut Sensor Tower auf Rang 13 der erfolgreichsten Mobile-Games. Den meisten Umsatz habe man in den USA, Südkorea und Japan erzielt.

Schon bald könnte der Umsatz aber noch um einiges steigen, denn in dieser Woche erschien Diablo Immortal mit Verspätung auch in China.

In China war es laut Sensor Tower innerhalb der ersten beiden Tage das am meisten heruntergeladene, am 25. Juli das dritterfolgreichste und am 26. Juli das zweiterfolgreichste Spiel.

Wir werden sicherlich in naher Zukunft erfahren, wie sehr der China-Launch den Umsatz von Diablo Immortal noch in die Höhe treibt.