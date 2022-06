Diablo Immortal: Was Blizzard zu In-Game-Käufen und Item-Tausch sagt

Als Free-to-play-Spiel setzt Blizzards Diablo Immortal natürlich auf die Monetarisierung durch In-Game-Käufe. Aber wie stellen sich diese genau dar und wie wirken sie sich aus.

In einem Gruppeninterview sprach Principle Game Designer Joe Grubb in der vergangenen Woche unter anderem über dieses Thema.

Alle wichtigen Systeme sind kostenlos

"Ich denke, das Wichtigste ist, dass alle wichtigen Gameplay-Systeme in Diablo Immortal kostenlos sind", erzählt er. "Dazu gehören die Haupthandlung, die Dungeons, unser Raid-System für acht Spieler, der Endgame-Inhalt Cycle of Strife. Man kann alles in Immortal völlig kostenlos machen. Und ein Teil davon resultiert aus unserer Philosophie, dass wir niemals das Kern-Gameplay anrühren und optionale Käufe immer ein Bonus sind."

Dazu zählen die üblichen Dinge, etwa kosmetische Items, die ihr unter anderem über den Battle Pass bekommt. Wichtig war laut Grubb, dass solche optionalen Käufe nie die Möglichkeit bieten sollten, an Ausrüstung und Erfahrungspunkte zu gelangen.

"Wir werden also niemals Ausrüstung oder Erfahrung in Immortal verkaufen", versichert Grubb. "Und das bedeutet, dass man Immortal spielen muss, um seine Kraft zu steigern. Du musst deine Klasse beherrschen. Wenn du einen guten Nekromanten haben möchtest, musst du mit ihm spielen. Man erlangt legendäre Gegenstände und Beute durch das Töten von Dämonen, erhöht seine Paragon-Stufe und muss die Gegenstände finden, um den Skill-Build zu erhalten, den man anstrebt."

Dementsprechend gibt es auch kein Auktionshaus, in dem Spieler und Spielerinnen untereinander Sachen tauschen beziehungsweise verkaufen könnten.

"Und damit komme ich auf das zurück, was ich bereits gesagt habe", erläutert er. "Um voranzukommen, muss man das Spiel spielen, man muss die Gegenstände finden, man muss Dämonen töten und sich die legendäre Ausrüstung selbst besorgen."

"Es gibt also keine Möglichkeit, Gegenstände, die man physisch trägt, zu tauschen. In Diablo Immortal gibt es einen Markt, der den Tausch von normalen Edelsteinen, legendären Edelsteinen und Amuletten ermöglicht. Und er ist ziemlich stark reguliert, was die Art anbelangt, wie Preise und andere Dinge dort funktionieren."

Diablo Immortal erscheint am 2. Juni 2022 für PC, iOS und Android.