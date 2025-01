Diablo und UFC 5 bald im Game Pass: Microsoft bestätigt neue Games

Microsoft hat am Nachmittag mehrere Neuzugänge für den PC und Xbox Game Pass im Januar 2025 bekannt gegeben.

Zu den neuen Spielen zählt in diesem Monat auch das allererste Diablo von Blizzard.

Xbox Game Pass: Die neuen Spiele im Januar

Ab dem heutigen 7. Januar 2025 ist bereits Road 96 für euch verfügbar. Darin begebt ihr euch auf einen "verrückten, wunderschönen Roadtrip" in Richtung grenzte und trefft dabei auf "unglaubliche Charaktere".

Am 8. Januar 2025 geht es mit mehreren Spielen weiter, unter anderem Lightyear Frontier als Game-Preview-Version. Hierbei handelt es sich um ein interstellares Open-World-Farming-Adventure. Damit ist das Spiel zumindest in seinen Grundzügen dem ebenfalls neu hinzukommenden My Time at Sandrock nicht unähnlich. Auch dort sammelt ihr Ressourcen, freundet euch mit NPCs an und verteidigt Sandrock gegen Monster.

An diesem Tag bekommt ihr außerdem noch Robin Hood: Sherwood Builders. In diesem Spiel bereist ihr verschiedene Regionen, baut ein geheimes Versteck auf und helft den Bewohnern. Euer ultimatives Ziel ist, Nottingham zu befreien. Unterdessen serviert ihr in Rolling Hills als Roboter-Koch Sushi in einem Restaurant und lernt dabei neue Freunde kennen.

Via EA Play im Game Pass Ultimate könnt ihr euch wiederum ab dem 14. Januar 2025 mit euren Gegnern in UFC 5 prügeln, am gleichen Tag wird auch das Action-Rollenspiel Diablo ergänzt.

Hier noch einmal alles im Überblick:

7. Januar: Road 96 : Cloud, Konsole, PC – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

: Cloud, Konsole, PC – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard 8. Januar: Lightyear Frontier (Game Preview) : Xbox Series X/S – Game Pass Standard

: Xbox Series X/S – Game Pass Standard 8. Januar: My Time at Sandrock : Konsole – Game Pass Standard

: Konsole – Game Pass Standard 8. Januar: Robin Hood: Sherwood Builders : Xbox Series X/S – Game Pass Standard

: Xbox Series X/S – Game Pass Standard 8. Januar: Rolling Hills : Konsole – Game Pass Standard

: Konsole – Game Pass Standard 14. Januar: EA Sports UFC 5 (EA Play) : Cloud, Xbox Series X/S – Game Pass Ultimate

: Cloud, Xbox Series X/S – Game Pass Ultimate 14. Januar: Diablo: PC – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Zu den Perks zählen in diesem Monat ein Ancestors Bundle für The First Descendant Season 2, ein Coast Guardian Pack für Vigor und ein Feelin' Lucky? Weapon Charm für Apex Legends. Ab heute gibt es auch noch ein Punk Pack für Metaball.

Zu guter Letzt verlassen am 15. Januar 2025 diese Spiele den Game Pass: