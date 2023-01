Die 10 erfolgreichsten Spiele 2022 in den USA werden euch schockieren! Okay, eher nicht...

Die Marktforscher der amerikanischen NPD Group haben die erfolgreichsten Spiele des Jahres 2022 in den USA bekannt gegeben.

Und diese Liste wird euch schockieren! Jedenfalls dann, wenn Mainstream nicht so euer Ding ist. Aber anders zu erwarten war es eigentlich auch nicht.

Die erfolgreichsten Spiele in den USA

Call of Duty, God of War, Pokémon und so weiter. Eine echte Überraschung gibt es in den Top 10 des Jahres eigentlich nicht.

Bis auf wenige Ausnahmen werden auch digitale Verkäufe berücksichtigt. Bei Nintendo-Spielen etwa nicht. Würde man hier genaue Zahlen kennen, sähe die Top 10 vielleicht noch ein wenig anders aus.

Hier die zehn erfolgreichsten Spiele des Jahres 2022 in den USA:

Auch, wenn man den Dezember alleine betrachtet, konnte sich Modern Warfare 2 dort den Spitzenplatz sichern.

Im Dezember sah die Top 10 wie folgt aus: