Die Arbeit an Cyberpunk 2077 ist noch lange nicht vorbei - Team arbeitet an neuen Erweiterungen

So schnell lässt CD Projekt Red nicht locker. Obwohl der letzte Patch von Cyberpunk 2077 keine neuen Inhalte brachte, hat das Team noch nicht aufgegeben “an etwas zu arbeiten”.

Neue Erweiterungen werden kommen

Das Team sei sich laut Quest Designer Pawel Sasko bewusst, dass es noch "Arbeit zu erledigen" gibt. Täglich prüft er neue Quests für das Spiel.

"Wir sind immer noch dabei, das Spiel zu verbessern, weil wir uns alle bewusst sind, dass es noch Arbeit gibt", sagte er in einem Livestream.

"Wir sind sehr froh, dass euch 1.5 gefallen hat, und das gibt uns noch mehr [...] Ansporn, für euch zu arbeiten, weil ihr eure Wertschätzung dafür zeigt."

Mehr gibt es zum aktuellen Zeitpunkt nicht zu sagen – zumindest von Sasko. "Das ist alles, was ich euch sagen kann. Wir arbeiten an Sachen für euch. Ich überprüfe buchstäblich jeden Tag Quests, spreche mit Leuten über Dinge, es passiert also etwas.”

Dinge passieren und Johnny Silverhand freut sich - auch wenn man ihm das auf den ersten Blick nicht ansieht.

"Ich kann euch nichts über unsere Zukunftspläne sagen", so Sasko. "Aber ich kann euch versichern, dass wir an Erweiterungen arbeiten – wir arbeiten an Dingen für euch."

Im März gab es keine spannenden neuen Inhalte. Patch 1.52 behob lediglich Glitches und Bugs, die das Spiel, welches am 10. Dezember 2020 erschien ein wenig verbessern sollten.