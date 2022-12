Die besten Angebote im Steam Winter Sale - So spart ihr Geld!

Kurz vor Weihnachten startet Steam seinen Winter Sale und hat wieder massig Angebote für den PC zu bieten.

So viele, dass man schon einmal den Überblick verlieren kann. Aber keine Sorge, wir helfen euch ein wenig weiter und picken einige der besten Angebote für euch heraus.

Im Angebot sind unter anderem God of War für 29,99 Euro, Triangle Strategy für 35,99 Euro, die Uncharted Legacy of Thieves Collection für 34,99 Euro und Dying Light 2 für 29,99 Euro.

Blicken wir aber auf einige günstigere Spiele für unter 5 Euro. Wenn ihr es noch nicht gespielt habt, ist Fallout: New Vegas für 2,49 Euro allemal eine Reise wert. Im Jump'n'Run Celeste helft ihr Madeline für 4,99 Euro dabei, den Celeste-Berg. In My Friend Pedro erwartet euch indes für 4,87 Euro ein "blutiges Ballett", in dem es um Freundschaft und Einbildung geht – und um Kampf eines Mannes, um jeden in seinem Weg für eine sprechende Banane zu vernichten". Deutlich friedlicher geht es im Euro Truck Simulator 2 zur Sache. 4,99 Euro kostet er euch und ihr reist quer durch Europa, um rechtzeitig Waren abzuliefern.

Reist im Euro Truck Simulator 2 quer durch Europa.

Machen wir weiter mit einem sehr guten Spiel zum sehr kleinen Preis. Star Wars Jedi: Fallen Order gibt’s gerade für schmale 4,79 Euro. Nicht nur für Fans ein echter Leckerbissen. Und dann haben wir da noch ein schönes Retro-Strategie-Dreiergespann. Die Definitive Editions von Age of Empires 2 und Age of Empires 3 gibt’s für jeweils 4,99 Euro und die Command & Conquer Remastered Collection für 3,99 Euro.