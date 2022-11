Die besten Jahresendangebote für PS5 und PS4 für unter 5 Euro.

Das Jahresende naht und anlässlich dessen gibt es jetzt brandneue Jahresendangebote im PlayStation Store.

Bei hunderten Spielen für PlayStation 5 und PlayStation 4 könnt ihr bares Geld, sparen, je nach Titel bis zu 85 Prozent.

Gültig sind die Angebote bis zum 22. Dezember.2022 um 00:59 Uhr und wir haben hier eine kleine Auswahl für euch vorbereitet.

Zum Beispiel Bridge Constructor: The Walking Dead für 1,99 Euro. Hier müsst ihr nicht nur Brücken (und andere Wege) bauen, um einen Level zu meistern, sondern auch den Zombies entgehen oder sie erledigen. Wo wir schon bei (Un)Toten sind: In Murdered: Soul Suspect ermittelt ihr in einem Mordfall. Genauer gesagt müsst ihr aus dem Jenseits heraus den Mord an euch selbst aufklären. Kostet ebenfalls 1,99 Euro.

Klärt den Mord an euch selbst auf.

Und noch einmal Brücken bauen: Diesmal aber im Zusammenspiel mit Portal. 2,99 Euro (oder 1,49 Euro mit PS Plus) kostet euch der Bridge Constructor Portal, in dem ihr unter anderem noch Portale in eure Level einbauen könnt. Wer eher auf Arcade-Shooter steht, ist mit Geometry Wars 3: Dimensions Evolved gut beraten. Für 2,99 Euro ballert ihr euch auf einem 3D-Gitter durch Wellen von Feinden. Dazu stehen euch mehr als 100 Levels zur Verfügung, ihr habt also eine Menge zu tun.

Brückenbau und Portal in einem.

Möchtet ihr lieber Chaos in der Welt eines Diktators anrichten, ist Just Cause 3 für 2,99 Euro eine gute Wahl. Das mediterrane Inselparadies erkundet ihr hier nach Lust und Laune und hinterlasst eine Spur der Verwüstung. Was man nicht alles tut, um einen Diktator zu stürzen. Das krasse Gegenteil dazu ist Thief, in dem ihr euch schleichend durch die Gegend bewegt. Für ebenfalls 2,99 Euro spielt ihr einen Meisterdieb, begeht Einbrüche und sucht nach wertvoller Beute.

Klaut als Meisterdieb Sachen.

Ein schönes Adventure aus Deutschland bekommtg ihr mit The Inner World für 2,99 Euro (1,49 Euro mit PS Plus). Hier erkundet ihr die Welt Asposien und spielt den Hofmusiker Robert, dessen Leben sich schlagartig ändert, als die Windbrunnen des Landes ihren Dienst verweigern und die Windgötter das Land heimsuchen. Liegt ihr gerne auf der Lauer, ist Sniper Elite V2 Remastered für 3,49 Euro eine gute Wahl für euch. Die Neuauflage des 2012 veröffentlichten Spiels lässt euch noch einmal in den Zweiten Weltkrieg eintauchen und ihr müsst verhindern, dass die V2-Raketentechik in falsche Hände gerät.

The Inner World verspricht Adventure-Spaß aus Deutschland.

Mit mehreren KI-Mitstreitern stürzt ihr euch wiederum in die offene Welt von Dragon's Dogma: Dark Arisen. Für 4,99 Euro nehmt ihr es mit sagenhaften Monstern auf und könnt sogar auf diese drauf klettern. Zum gleichen Preis verteidigt ihr wiederum in XCOM 2 die Menschheit vor Aliens, die mittlerweile die Erde beherrschen. Ihr müsst die XCOM-Organisation wieder aufbauen und den weltweiten Widerstand organisieren.