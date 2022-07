Die E3 kehrt 2023 nach Los Angeles zurück und will neue Maßstäbe setzen

Nach mehreren problematischen Jahren während der Corona-Pandemie soll die E3 im Jahr 2023 ein großes Comeback feiern.

Für nächstes Jahr ist in der zweiten Juniwoche die Rückkehr ins Los Angeles Convention Center geplant.

Rückkehr mit Unterstützung

Bei der Umsetzung dieses Vorhabens soll ReedPop helfen, Veranstalter von Messen wie der PAX, EGX, New York Comic-Con und Star Wars Celebration.

ReedPop ist zugleich Mutterkonzern von Eurogamer beziehungsweise des Gamer Networks, zu dem auch Seiten wie GamesIndustry, Nintendo Life, VG247 oder Rock Paper Shotgun gehören.

"Seit Jahren haben wir zugehört und das Feedback der weltweiten Spiele-Community studiert", versichert Kyle Marsden-Kish, ReedPops Global VP of Gaming. "Die E3 2023 wird erkennbar episch sein - eine Rückkehr zur Form, die das ehrt, was immer funktioniert hat, während wir das, was nicht funktioniert hat, neu gestalten und einen neuen Maßstab für Videospielmessen im Jahr 2023 und darüber hinaus setzen."

"Wir sind begeistert, die E3 als Vor-Ort-Event mit ReedPop, einem weltweit führenden Anbieter von Popkultur-Events, zurückzubringen", sagt Stanley Pierre-Louis, Präsident und CEO der ESA. "Die vergangenen drei Jahre haben bestätigt, dass die E3 unsere Branche wie keine andere Veranstaltung zusammenbringt. ReedPop bringt Weltklasse-Talente und ein ausgeprägtes Verständnis für die Videospielindustrie mit, was das E3-Erlebnis in den kommenden Jahren noch verbessern wird."