Die erfolgreichsten Spiele 2024 in Deutschland: Große Überraschungen sehen anders aus

Welche Spiele waren im Jahr 2024 in Deutschland am erfolgreichsten? Zugegeben, große Überraschungen braucht ihr an der Spitze nicht zu erwarten.

Auf den ersten beiden Rängen der Jahrescharts 2024, die der Verband game nun veröffentlicht hat, stehen nämlich zwei alte Bekannte: Electronic Arts' Fußballspiel EA Sports FC 25 und Activisions Shooter Call of Duty: Black Ops 6.

EA Sports FC 25 dominiert die Jahrescharts 2024 in Deutschland

Auf Rang eins konnte sich dabei EA Sports FC 25, das seit der Veröffentlichung im September immer wieder Top-Plätze in den Monatscharts belegte gegen Black Ops 6 durchsetzen.

Den dritten Rang belegt der Multiplayer-Hit Helldivers 2, der besonders zu Anfang des Jahres durchstartete. Dahinter folgt wiederum mit dem Landwirtschafts-Simulator 25 ein Spiel, das in den Charts ebenfalls nicht fehlen darf. Abgerundet wird die Top 5 von Nintendos Partyspiel Super Mario Party Jamboree.

Titel wie Astro Bot oder The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sind eher auf den hinteren Rängen der Top 20 zu finden, auf Platz 20 hat es sogar Ubisofts Skull and Bones geschafft.

Hier sind die 20 erfolgreichsten Spiele des Jahres 2024 in Deutschland im Überblick:

EA Sports FC 25 Call of Duty: Black Ops 6 Helldivers 2 Landwirtschafts-Simulator 25 Super Mario Party Jamboree Dragon Ball: Sparking! Zero The Last of Us Part 2 Remastered Dragon's Dogma 2 EA Sports F1 24 Star Wars Outlaws Warhammer 40.000: Space Marine 2 Final Fantasy 7 Rebirth Dragon Age: The Veilguard The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom Astro Bot NBA 2K25 WWE 2K24 Tekken 8 Prince of Persia: The Lost Crown Skull and Bones

"Die game Jahrescharts 2024 enthalten die am häufigsten in Deutschland plattformübergreifend physisch und digital für PC und Spielekonsolen verkauften Spiele, die im Jahr 2024 veröffentlicht wurden", heißt es.

"Die Daten werden erhoben von Games Sales Data (GSD), einer von der VGE (Video Games Europe) betriebenen Plattform. In Deutschland werden neben Verkäufen bei Einzelhändlern auch Verkäufe von digitalen Verkaufsplattformen wie dem Nintendo eShop, PSN, dem Xbox Store oder Steam von Publishern an GSD übermittelt. Digitale Verkäufe von Nintendo-Titeln aus dem Nintendo eShop sind nicht enthalten. Da der Publisher aktuell keine Daten an GSD übermittelt, ist das Spiel Black Myth: Wukong nicht enthalten."