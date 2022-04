Entfernte Galaxien - Wie viel ist spielerisch bei Starfield und Star Wars noch möglich?

Es ist Freitag, die Woche ist geschafft und euch erwartet eine brandneue Folge Newscast! Die Redaktion diskutiert in diesem Format jeden Freitag über die aktuellen Themen der Videospielbranche. Der Newscast geht jeden Freitag um 12:00 live - die zahlreich angefragte Podcastversion wird bald verfügbar sein.

Diese Woche begeben sich Martin, Alex, Ana und zum ersten Mal Benjamin Jakobs in eine außerirdische Welt. Anlass dazu gab beispielsweise die Ankündigung darüber, dass ein neues Action-Adventure im Star Wars Universum aktuell von Amy Hennig erarbeitet wird. Wie viel Raum bietet dieses Franchise überhaupt noch für originelle Geschichten, die man in einem Videospiel umsetzen kann? Dann ist da noch Starfield von Bethesda. Über das Mammutspiel, was ja Skyrim im Weltraum werden soll, ist aber noch garnicht so viel bekannt. Welchen Fokus würdet ihr euch vom Spiel wünschen und welchen kann man erwarten? Zuletzt war diese Woche dem Nintendo-Sport gewidmet. Nicht ganz so Sci-Fi, wie die restlichen Themen, aber umso spannender für alle, die von 16 Jahren eine tolle Erfahrung mit Wii-Sports hatten.

Natürlich darf auch die Blitzrunde nicht fehlen, hier geht's zu den Themen:

Wie immer freuen wir uns natürlich auch dieses Mal über eure Anregungen und weitere Themen-Vorschläge.