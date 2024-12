Ich wette, ihr dachtet, wir würden es vergessen - aber hier sind sie. Auch dieses Jahr verleihen wir die Eurogamer.de Awards. Ich hab’ doch gesagt, “wir machen eine Tradition draus” und ich finde, ab dem zweiten Mal darf man das auch so bezeichnen.

Wieder einmal sind wir zum Jahresende in uns gegangen und haben den Games gedacht, die uns auf irgendeine Weise berührt, imponiert, geärgert oder zum Nachdenken angeregt haben. Das Resultat sind gut 20 Artikel über auf die eine oder andere Art bemerkenswerte Spiele, die ihr hier über die Feiertage und bis in die erste Januarwoche hinein verteilt lesen werdet. Jeder Award ein eigener Artikel, sodass ihr trotz News- und Release-Flaute sowie urlaubenden Redakteuren “zwischen den Jahren” gut unterhalten seid.

Freut euch also über unsere Takes zu den großen, oft aber auch kleineren Spielen 2024, bei denen es aber so gar nicht klassisch Preisverleihungs-mäßig zugeht. Warum? Nun, zum einen haben wir so gut wie keine festen Kategorien – obwohl sich gerade die eine oder andere auf natürlichem Wege herauszuschälen scheint, wie ihr schon heute sehen werdet. Pokale für die beste Grafik findet ihr also woanders. Und zum anderen bleibt hier alles verhältnismäßig subjektiv. Wir erheben keinen Anspruch darauf, den kompletten Release-Katalog 2024 abzubilden.

Wenn ihr eine Auffrischung braucht, wie das im letzten Jahr aussah, hier sind unsere Eurogamer.de 2023 Awards in ihrer vollen Pracht.

Also, viel Spaß beim Lesen, Diskutieren und hoffentlich auch Schmunzeln. Kommt gut ins neue Jahr!

Die Eurogamer.de Awards 2024 - Alle Preisträger

1. Das meiste Spiel des Jahres 2024: UFO 50 – Ein randvolles Paket endloser Überraschungen, das uns Mossmouth hier geschenkt hat.