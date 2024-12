Die Eurogamer.de Top 50 Leserwahl 2024

Na, wie zufrieden seid ihr mit dem Spielejahr 2024? Und wie groß ist im Vergleich dazu eure Vorfreude auf das Spielejahr 2025? Bis das startet, dauert es noch ein paar Tage. Und es gibt noch wichtige Dinge zu klären: Was war nun eigentlich wirklich euer bestes Spiel des Jahres? Was sagt ihr als Community dazu? Das Jahr 2024 hat durchaus einige gute Titel gesehen, manche davon hatte ich beim Durchblicken der Listen schon wieder aus meinen Gedanken verdrängt (was wohlgemerkt nicht an ihrer Qualität lag).

Wie üblich brachte uns das Spielejahr eine Vielfalt an verschiedenen Titeln aus den unterschiedlichsten Genres. Humorvoll und ernst. Düster und farbenfroh. Und so weiter und so fort. Da wird mit Sicherheit jeder einen Favoriten für sich gefunden haben.

Die Leserwahl der Eurogamer.de Top 50 läuft auch dieses Jahr so ab wie im vergangenen Jahr. Teilnehmen könnt ihr in dem unten verlinkten Dokument. Dort wählt ihr eure persönlichen 8 Lieblingsspiele, indem ihr einfach ein Häkchen neben dem Titel setzt.

Es gibt erneut die Möglichkeit, ganz unten bei "Sonstiges" selbst ein Spiel hinzuzufügen, sollte etwas in der Liste fehlen. Bitte beachtet, dass nur Games erlaubt sind, die 2024 erschienen sind. Reine Remaster sind von der Wahl ausgeschlossen, komplette Remakes sind okay.

Wenn ihr zu den einzelnen Spielen etwas sagen wollt – was wir ausdrücklich schön und wünschenswert fänden –, könnt ihr das am Ende des Dokuments tun. Da ihr nur ein Textfeld habt, müsst ihr zu Beginn eurer Worte nur kurz den Titel des Spiels davor schreiben.

Es handelt sich bei der Abstimmungsseite zwar um ein Google-Formular, aber ihr müsst nicht mit einem Google-Account angemeldet sein. Es wäre dennoch nett, wenn ihr am Ende der Liste noch euren Eurogamer-Usernamen angebt, sonst können wir eure Kommentare nicht zuordnen und veröffentlichen. Bitte tragt eure Lieblinge bis zum 19.12.2024 ein!

Viel Spaß beim Mitmachen, wir freuen uns auf eure Schilderungen!