Die exklusive Indiana Jones Xbox Series X begeistert mit einzigartigem Design

Microsoft hat eine exklusive Xbox Series X vorgestellt, die von Indiana Jones inspiriert ist. Diese Sonderedition wird nicht im regulären Verkauf angeboten und ist Teil einer umfassenden Marketingaktion für das Spiel Indiana Jones and the Great Circle. Die Konsole wird Fans mit ihrem einzigartigen Design ansprechen.

Einzigartige Xbox Series X im Indiana-Jones-Style mit Gewinnspiel

Die Sonderedition der Xbox Series X zeichnet sich durch ein abgenutztes Design in goldener Farbe aus, während der Controller eine lederartige Optik und edelsteinartige Tasten bietet. Die Konsole wird in einer von Indiana Jones inspirierten Puzzlebox geliefert, deren Gestaltung mehr als 350 Stunden in Anspruch nahm, laut Microsoft. Microsoft hat ein Gewinnspiel ins Leben gerufen, bei dem Fans vom 12. November 2024 bis 6. Januar 2025 die Chance haben, die exklusive Konsole zu gewinnen.

Die Teilnahme erfolgt durch einen Besuch in den Microsoft Experience Centers in London, Sydney und New York , wo ihr versuchen könnt die Lösung eine Rätsels zu finden. Aber auch Bethesda bietet Fans die Möglichkeit die Konsole zu gewinnen. Auf ihren Social-Media-Plattformen können Fans ebenfalls mit Lösen von Rätseln eine Chance auf die Konsole kriegen.

Image credit: Microsoft Xbox

Launch-Details und strategische Partnerschaft

Im Rahmen dieser Aktion wird Indiana Jones and the Great Circle am 9. Dezember 2024 zunächst exklusiv für Xbox Series X/S und PC veröffentlicht. Im ersten Halbjahr 2025 ist eine Veröffentlichung für die PlayStation 5 geplant. Der Titel ist bereits im PlayStation-Store gelistet. Diese Cross-Promotion zwischen Konsole und dem Spiel könnte das Interesse an beiden Produkten erheblich steigern und zeigt die strategische Verbindung zwischen Microsoft, Bethesda und der Indiana Jones-Marke.

Image credit: Microsoft Xbox

Mit der exklusiven Xbox Series X und dem neuen Titel Indiana Jones and the Great Circle zeigt Microsoft, wie kreative Marketingstrategien die Fangemeinde erweitern könnten. Die ansprechende Gestaltung der Konsole und das spannende Gewinnspiel sorgen dafür, dass die Vorfreude auf das kommende Spiel. Fans und Spieler sind gespannt auf den neuen Indiana Jones-Titel.