Wartet ihr auch auf Final Fantasy 7 Remake für die Xbox? Dazu und zu Final Fantasy 16 könnte es bald gute Neuigkeiten geben, auch in Bezug zur Switch 2

Beginnt Square Enix bald mit einer Final Fantasy-Offensive auf der Xbox? Zumindest deutet sich das an, wenn man aktuellen Gerüchten Glauben schenkt.

Und dabei könnte der Publisher nicht nur aktuellere Spiele der Reihe auf Microsofts Konsole bringen, sondern gleichermaßen auf die Nintendo Switch 2.

Final Fantasy 7 Remake bald auf der Xbox?

Dem durchaus als zuverlässig geltenden Podcast Nate the Hate zufolge könnte es womöglich schon im Rahmen des Xbox Developer-Direct-Streams in diesem Monat Neuigkeiten dazu geben. In anderen aktuellen Gerüchten ist dahingehend die Rede davon, dass dort ein neues Spiel einer legendären japanischen Marke enthüllt werden könnte.

Den Quellen des Podcasts zufolge soll zum Beispiel Final Fantasy 7 Remake, das schon länger für PC, PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich ist, in diesem Jahr endlich auf der Xbox veröffentlicht werden.

Die Fortsetzung, Final Fantasy 7 Rebirth, folge dann im Jahr 2026. Beide Spiele sollen demnach auch für die Nintendo Switch 2 veröffentlicht werden.

Und damit nicht genug: Nate the Hate zufolge könnte auch das bis zum 23. Januar 2025 noch PS5-exklusive (dann erscheint es für PC) Final Fantasy 16 in diesem Jahr für die Xbox erscheinen. Interessanterweise findet die Xbox Developer Direct am gleichen Tag statt. Erwartet uns hier möglicherweise ein Shadow Drop?

"Das Spiel, das endlich angekündigt werden wird, ist Final Fantasy 16", heißt es im Podcast. "Endlich wird Final Fantasy 16 für die [Xbox]-Plattform angekündigt, und ich vermute, dass es sehr ähnlich wie bei Death Stranding sein wird... Ich denke, es wird ein Shadow Drop sein. Es wird sofort nach der Präsentation spielbar sein, mit beiden Erweiterungen und hoffentlich mit einem gewissen Rabatt."

"Ich denke, sie werden noch einen Schritt weiter gehen... Ich denke, dass Square Enix nach der Ankündigung von Final Fantasy 16 bestätigen wird, dass Final Fantasy 7 Remake und Final Fantasy 7 Rebirth für die Xbox erscheinen werden."

"Meine Spekulation ist, dass diese Ankündigung während der Developer Direct stattfinden wird. Aber ich kann bestätigen, dass Remake und Rebirth für die Xbox erscheinen werden. Final Fantasy 7 Remake wird im Jahr 2025 erscheinen, Rebirth folgt im Jahr 2026. Diese Spiele werden auch für die Nintendo Switch 2 erscheinen."

Zuletzt hatte Square Enix bereits angegeben, dass man seine Plattform-Strategie überdenken will. Auch Naoki Yoshida, der Produzent von Final Fantasy 16, hatte mitgeteilt, dass er das Spiel gerne auf der Xbox sehen würde.

Die Xbox Developer Direct findet am 23. Januar 2025 um 19 Uhr deutscher Zeit statt.