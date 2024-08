Die gamescom 2024 meldet neue Rekorde, aber nicht bei den Besuchern

Nach dem Ende der gamescom 2024 meldet die Koelnmesse mehrere neue Rekorde, allerdings nicht bei der Zahl der Besucherinnen und Besucher.

Trotzdem habe man “so viele Menschen wie nie zuvor” mit der gamescom 2024 erreicht.

Zahlen und Fakten zur gamescom 2024

Nach Angaben der Veranstalter waren Freitag und Samstag ausverkauft, insgesamt gab es 335.000 Besucherinnen und Besucher.

Bis Samstagabend habe zudem das Showprogramm mehr als 310 Millionen Video Views verzeichnet, mehr als je zuvor. Alleine die gamescom 2024 Opening Night Live habe mehr als 40 Millionen Views erzielt, was einer Verdopplung gegenüber 2023 entspricht.

”Die gamescom hat erneut ihre Strahlkraft als weltweit größtes und bedeutendstes Event für die Gaming-Branche unter Beweis gestellt”, kommentiert Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse.

”Mit einer Rekordzahl an digitalen Zugriffen sowie mehr Besuchenden im Vergleich zum Vorjahr verbinden gamescom, Koelnmesse und game-Verband Menschen rund um den Globus in ihrer gemeinsamen Leidenschaft und treiben zugleich Innovationen und Partnerschaften in der Games-Branche voran, wie es kein Event je zuvor geschafft hat.”

Hier ein kleiner Überblick:

335.000 Besucherinnen und Besucher aus rund 120 Ländern

Rund 32.000 Fachbesucherinnen und -besucher, stärkster Zuwachs aus USA und Japan

Über 310 Millionen Views über gesamtes Showprogramm (bis Samstagabend)

Davon über 40 Millionen Views auf gamescom Opening Night Live (bis Samstagabend)

2,5 Millionen Page Views bei gamescom epix inklusive begeisterte Sammelnde der gamescom trading cards (bis Samstagabend)

1.462 Aussteller aus 64 Ländern, Auslandsanteil von 71 Prozent

48 Länderpavillons aus 37 Ländern

Rund 230.000 Quadratmeter Bruttoausstellungsfläche

Rund 80.000 Menschen auf dem gamescom city festival

Die gamescom 2025 findet wiederum vom 20. bis 24. August 2025 statt. Eröffnet wird sie am 19. August 2025 mit der gamescom 2025 Opening Night Live.