Die härteste Freundschaftsprobe 2024: Chained Together ist die beste Hölle

Kein Spiel hat dieses Jahr die Bande der Freundschaft so sehr auf die Probe gestellt, wie Chained Together. Es ist ein kleines, unscheinbares Spiel, das am 19. Juni 2024 von Anegar Games veröffentlicht wurde. Das Spielprinzip ist simpel, die Ausführung ist hier die größte Herausforderung. In den Tiefen der Hölle startet eure Reise. Wie jeder Mensch, der noch bei Sinnen ist, wollt ihr diesem fürchterlichen Ort entfliehen. Das geht allerdings nicht so leicht. Der Weg aus der Hölle ist ein beinahe endloser Parkour, der sich über viele Ebenen und Level zum Himmel erstreckt. Gibt es am Gipfel die erhoffte Erlösung? Niemand weiß es. Klettern und es herausfinden ist also die beste Option, die ihr habt.

Wer Chained Together spielt, braucht keine Feinde mehr

Ihr könnt Chained Together zwar alleine zocken, doch das bietet euch nur den halben... nennen wir es mal "Spaß". Wirklich interessant wird es erst, wenn ihr einen, zwei oder besser noch drei Mitspieler habt. Dann seid ihr alle mit einer unzerstörbaren Kette aneinander gebunden. Ihr klettert gemeinsam, ihr fallt allerdings auch gemeinsam. Und glaubt mir, wenn ich euch sage, dass eure Mitspieler mehr denn je auf jeden noch so kleinen Fehler achten, den ihr macht. Dank gemein platzierter Fallen und gewagten Klettermanövern auf dem Parkour passiert es schnell, dass man etwas übersieht oder sich einen Fehltritt erlaubt, der das gesamte Team direkt zurück in die Hölle schleudert. Ihr seht auch immer wie weit ihr bereits geklettert seid und in welcher Zeit. Als bräuchte man noch einen handfesten Beweis für die eigene Unfähigkeit.

Chained Together ist wie ein übergroßer Klettergarten aus der Hölle.

Jetzt habt ihr die Wahl: Versucht ihr euch rauszureden oder seid ihr ehrlich und werdet fortan nur noch als schwächstes Glied eurer Kette wahrgenommen? So oder so, der Kletterwahnsinn beginnt erneut. Und nur weil ihr wisst, was kommt, wird es nicht unbedingt leichter. Wieder und wieder lauft ihr über den immer selben Pfad, bis ihr endlich dort angekommen seid, wo euch zuvor die Balance verlassen hat. Ab diesem Punkt verleiht euch die Motivation Flügel. Glücksgefühle rauschen durch euren Körper, die Konzentration kehrt zurück und ihr seid bereit für Schwimmeinlagen, schmale Stolperpfade, rotierende Würfel, fiese Fallen, Trampoline oder Autofahrten irgendwo zwischen Himmel und Hölle.

Doch wie weit geht es hoch? Wann sind wir da? Ich muss mal! Und wer wird das nächste Mal die gesamte Truppe ins Unglück stürzen und ihren Zorn auf sich ziehen? Geduld ist eine Tugend, die ihr in diesem Spiel beherrschen müsst, oder ihr werdet nach einigen Anläufen direkt auf den "Deinstasllieren"-Knopf drücken. Der Weg ist das Ziel. Wer hoch klettert, kann tief fallen. Mensch, ärgere dich nicht. Eine kleine Meditation zwischen Hochmut und Fall kann bei diesem nervraubenden Spiel wirklich nicht schaden.

Und tut es euren Freunden bitte nicht an, auch noch betrunken zu spielen. Vier klare Menschen machen schon genug Fehler oder fangen in einem schwachen Moment des Frusts damit an, das Team absichtlich zu ärgern. Wir springen auf drei: Eins, zwei... NEEEIIIIIIIN!!!! ZU FRÜÜÜÜH! Und habt ihr gewusst, wie schwer es eigentlich ist, eine Leiter hinaufzusteigen, wenn man den Druck von drei genervten Mitspielern spürt. Diesen ungeduldigen Zug von der Kette des Vordermannes, wenn dieser eure vorbildliche Vorsicht mit Trägheit verwechselt.

Doch es gibt auch schöne Momente, die das kleine Chained-Together-Trüppchen zusammenschweißen. Die gelungene Rettung eines gefallenen Mitglieds in letzter Sekunde oder das gemeinsame Überqueren eines schweren Hindernisses sorgen für Adrenalin und Glücksgefühle. Für mich definitiv ein Koop-Highlight aus diesem Jahr.

