Die kompletteste Erweiterung 2024: Vengeance enthüllt SMTVs perfekte Form

Shin Megami Tensei V feierte dieses Jahr eine besondere Rückkehr, denn nur drei Jahre nach der Veröffentlichung führt Vengeance das Spiel in einer sehr guten, überarbeiteten Version ein. Man muss den aufgespaltenen Rhythmus von Atlus/Sega (Basisspiel und ein paar Jahre später dann die bessere überarbeitete Version) nicht mögen, um anzuerkennen, dass sie mit Vengeance echt gute Arbeit geleistet haben.

Mehr zum Award und meine Erfahrung mit Shin Megami Tensei V: Vengeance gibt es im obigen Video.

Vengeance brachte nicht nur technische Verbesserungen und die Befreiung von der Switch-Exklusivität mit, sondern auch eine deutlich erweiterte Geschichte, indem es die neue Figur Yoko einführt. Mit ihrer chaotischen Moralvorstellung bringt sie die notwendigen Ecken und Kanten in die Erzählung des Spiels. Außerdem führt der neue Zweig zu einer zweiten Form eurer Hauptfigur, die natürlich wiederum Auswirkungen auf die späteren Spielelemente hat.

Image credit: Shin Megami Tensei V: Vengeance, Atlus, Sega

Das Team scheute sich auch nicht davor ans Gameplay zu gehen und es an den nötigen Ecken zu überarbeiten: Speichern, wo man will, ein Estoma-Feld per Tastendruck, etwa 40 neue Dämonen, das Dämonennest, in dem man mit seinen Verbündeten sprechen kann und sie gegebenenfalls auflevelt, ein neuer Dungeon und die Magatsuhi-Schienen, die lästiges Backtracking, sowie lange Laufwege abkürzen. So verteilt sich die Gesamtgeschwindigkeit viel besser als im Basisspiel (das man übrigens, genau wie die alten Spielelemente, auch jederzeit umschalten kann). Eine hervorragende Arbeit und unerwartet positive Überraschung im Jahr 2024!