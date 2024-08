Max Payne Remakes: Remedy erreicht wichtigen Meilenstein, auch bei Control 2

Remedy Entertainment hat wichtige Fortschritte mit seinen kommenden Projekten erzielt.

Bei den Remakes von Max Payne und Max Payne 2 hat zum Beispiel nun die volle Produktion begonnen.

So sieht Remedys Zukunft aus

Dem neuesten Geschäftsbericht des Unternehmens lässt sich entnehmen, dass man daran gearbeitet hat, die Neuauflagen von Anfang bis Ende in einen frühen, funktionalen Zustand zu bringen.

Angekündigt wurden die Remakes, die in Zusammenarbeit mit Rockstar entstehen, im Jahr 2022.

Auch der Control-Ableger, der aktuell noch unter dem Namen Condor bekannt ist, befindet sich jetzt in der vollen Produktion. Dabei handelt es sich um ein Live-Service-Multiplayer-Spiel mit "verschiedenen Maps und Missionstypen".

Ebenso geht es bei der Fortsetzung Control 2 voran, wenngleich der noch nicht so weit fortgeschritten ist. Hier befindet man sich in der "Production readiness"-Phase. Es handelt sich aber um einen wichtigen Meilenstein, denn es liegt nun ein Build in spielbarer Form vor, der "mehrere wichtige Features" zeigt.

Bestätigt wurde außerdem, dass Alan Wake 2 seine Kosten nach wie vor nicht eingespielt hat.