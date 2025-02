Die Nier-Reihe feiert ihr 15-jähriges Jubiläum – Fans können sich auf einen Livestream freuen, der Neuigkeiten zur Reihe, musikalische Darbietungen und Einblicke in die Entwicklungsgeschichte bietet

Die beliebte Nier-Reihe feiert ihr 15-jähriges Jubiläum und Square Enix hat zu diesem besonderen Anlass ein Event geplant. Der Livestream wird sich mit der Geschichte der Reihe befassen und darauf eingehen, was die mögliche Zukunft für die Serie bereithält. Fans dürfen sich auf spannende Enthüllungen und musikalische Darbietungen freuen.

Darbietung der schönsten Soundtracks

Das Event wird am 19. April 2025 um 11 Uhr auf dem offiziellen Square Enix-Kanal auf YouTube übertragen. Im Livestream treten die Entwickler der Spielereihe auf, darunter der Serienschöpfer Yoko Taro, Produzent Yosuke Saito, Komponist Keiichi Okabe, Senior Game Designer Taura Takahisa und Sprecher Hiroki Yasumoto.

Neben interessanten Einblicken in die Entwicklung der Reihe sollen auch Ankündigungen zu Merchandise sowie weitere Events folgen. Besonders Fans, die den Soundtrack der Spieleserie feiern, könnten auf ihre Kosten kommen, denn es wird eine Mini-Live-Performance geben, bei der bekannte Stücke der Reihe gespielt werden. Zudem könnte Square Enix dort neue Inhalte oder Titel für die Nier-Reihe präsentieren. Schließlich sind die Entwickler für überraschende Ankündigungen bekannt.

Rückblick auf 15 Jahre Nier

Das erste Nier-Spiel erschien 2010 auf der PS3 und Xbox 360. Fans hatten gemischte Meinungen zu dem Titel, doch mit Nier: Automata aus dem Jahr 2017 erreichte die Serie weltweiten Erfolg und verkaufte sich bis 2024 über neun Millionen Mal. Zuletzt erschien 2021 Nier Replicant, ein Remaster des Originals. Fans spekulieren nun, ob Square Enix eine große Ankündigung für das Event bereithält.

Das Thumbnail zum Livestream zeigt ein Artwork aus dem eingestellten Mobile-Game Nier Reincarnation, was weitere Spekulationen um das Event befeuert. Zudem gibt es Gerüchte, dass Square Enix an einer Fortsetzung von Nier: Automata arbeitet – eine Möglichkeit, die von Yoko Taro und Yosuke Saito angedeutet wurde. Unklar ist jedoch, welches Studio den möglichen Nachfolger entwickeln würde, da PlatinumGames derzeit anderweitig beschäftigt ist.

Der Jubiläums-Livestream könnte spannende Ankündigungen bereithalten, aber auch die musikalische Darbietung könnte Fans in Nostalgie versetzen und sie an die Reihe zurückerinnern, die nun schon seit 15 Jahren besteht. Ob Square Enix einen möglichen neuen Teil der Reihe ankündigt, wird sich am 19. April 2025 zeigen.