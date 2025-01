Hey, die Nintendo Switch 2 bekommt ein neues Mario Kart - und wenn ich die Signale richtig deute, wird das sogar Open World.

Nachdem die Nintendo Switch 2 jetzt endlich offiziell ist - ein größerer Screen und noch weiter abgerundete Ecken am Gerät selbst sind die auffälligsten Neuigkeiten zu diesem Zeitpunkt - sind Infos zu neuen Spielen noch rar gesät. Allerdings läuft in dem Vorstellungsvideo eine Mario-Kart-Partie, die nicht aus der aktuellen Version stammt. Die Switch 2 wird also offenbar ein neues Mario Kart bekommen.

Die gezeigte Strecke ist der Mario Bros. Circuit, der in einer Wüste angesiedelt ist. Mario rauscht selbstverständlich vornweg, hindendran der Rest der Bande, Luigi, Peach, Toad, Bowser und wie sie alle heißen. Sowohl Karts als auch Motorräder sind zu sehen.

Am Schluss fährt die Kamera noch mal heraus und in die Höhe, wir sehen am Rand eines breiteren Highways ein Yoshi's Diner Restaurant, bevor der Fokus sich zum Horizont verschiebt, wo die Straße verschwindet. Horizont... Horizon... Könnte es sein, dass Mario Kart jetzt in Richtung Forza Horizon schielt und euch eine offene Welt entlassen will?

Neue (Forza) Horizon(te)?

Entweder das oder es ist Mario Kart wie immer und die Kamerafahrt zum Horizont soll einfach nur andeuten, dass es eine schöne lange Reise Richtung Zukunft wird mit der Nintendo Switch 2.

Es gibt weder einen offiziellen Titel noch einen Release-Termin, aber wenn man ein Spiel so früh bei der Enthüllung einer neuen Konsole sieht, handelt es sich in der Regel um einen Launch-Titel. Der Verkaufsstart sollte einigen Gerüchten zufolge schon im Frühjahr erfolgen, einige sprachen sogar schon von Ende März, nun wird es aber erst einmal eine Nintendo Direct am 2. April geben, auf der wohl Konkreteres gesagt wird. Könnte darauf hindeuten, dass die Konsole wohl nicht vor Mitte des Jahres erscheint. Wie fändet ihr das? Ich so eher mäßig...

So oder so: Das wären dann 11 Jahre, seit das letzte Mario Kart - Mario Kart 8 - zum ersten Mal erschien. Nintendo hatte das Spiel bis zuletzt mit neuen Strecken frischgehalten - und tatsächlich habe ich meinen Jungs (4 und 7) den Titel gerade das erste Mal gezeigt. Aber trotzdem: Irgendwann ist die Zeit reif für etwas Neues.

Hier noch ein paar Bilder aus dem Trailer: