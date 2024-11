Die PS5 Pro kann die Qualität eurer PS4-Spiele wohl deutlich verbessern

Die PlayStation 5 Pro ist anscheinend dazu in der Lage, eure PlayStation 4-Spiele in deutlich besserer Qualität abzuspielen.

Das deutet zumindest eine neue Option in den Einstellungen von Sonys neuer Konsole an, erste Exemplar des Geräts sind bereits in den Händen von einigen Käuferinnen und Käufern gelandet.

Bessere Qualität für PS4-Spiele auf der PS5 Pro

Ein geleaktes Bild zeigt, dass diese Option den Namen "Enhance Image Quality for PS4 Games" trägt. Diese könne "die Bildqualität von PS4-Spielen verbessern, um eine höhere Qualität bei einigen Spielen zu erreichen".

Wie genau das erreicht wird, geht daraus allerdings nicht hervor. Möglicherweise kommt die neue Upscaling-Technologie PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) zum Einsatz, um die Auflösung zu erhöhen.

Sony hatte das bereits zuvor in einem Beitrag im PlayStation Blog angedeutet, aber noch nicht näher erläutert. Damals hieß es, eine verbesserte Bildqualität bei PS4-Spielen zur Verbesserung der Auflösung sei "bei ausgewählten PS4-Spielen" möglich.

Ob es dabei bleibt oder ob alle PS4-Spiele von der Nutzung von PSSR profitieren könnten, bleibt vorerst noch abzuwarten.

In den kommenden Tagen, wenn die Konsole auf den Markt kommt und in den Händen von mehr Spielerinnen und Spielern landet, werden wir sicherlich mehr dazu erfahren. Und auch Digital Foundry dürfte vermutlich näher auf dieses Thematik eingehen, zumal ein solches Feature sich für viele PS4-Spiele doch als recht nützlich erweisen könnte.

Die PlayStation 5 Pro erscheint am 7. November 2024 und wird hierzulande für 799,99 Euro angeboten. Holt ihr euch die Konsole direkt zum Launch oder wartet ihr erst einmal die Erfahrungsberichte zu Sonys verbesserter PlayStation 5 ab?