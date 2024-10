The Last of Us Part 2 Remastered: Technik-Experten sind beeindruckt davon, was PS5 Pro und PSSR mit dem Spiel machen

Naughty Dogs Action-Adventure The Last of Us Part 2 Remastered für die PS5 Pro bietet eine deutliche Verbesserung der visuellen Qualität im Vergleich zur PS5-Version. Wenngleich das Spiel für Digital Foundry nicht die höchste Priorität in Bezug auf PS5-Pro-Upgrades haben mag, hat man sich die verbesserte Version doch etwas näher angeschaut.

Mehr Details, die man aber nicht immer sofort sieht

Der neue Pro-Modus nutzt demnach Sonys PSSR-Upscaling, um eine 4K-ähnliche Bildqualität bei 60 fps zu erreichen, basierend auf einer internen Auflösung von 1440p. Naughty Dog hat in diesem Update die Rendering-Optionen transparent offengelegt. Im Vergleich zum alten Performance-Modus hat man durch das neue Upscaling schärfere Kanten und mehr Details in Texturen, insbesondere bei feinen Elementen wie Wassertropfen und Blattwerk. Die neuen Details fallen jedoch hauptsächlich bei näherer Betrachtung auf, während sie aus normaler Entfernung weniger ins Auge stechen.

Dank PSSR zeigt sich demnach eine deutliche Verbesserung gegenüber der Standard-Rendering-Qualität der PS5, insbesondere bei geometrischen Kanten und Blattwerk. Auf der Pro vermeidet man so verschwommene Kanten, die bei Standard-Upscalern häufig auftreten, und das Blattwerk wird klarer und feiner dargestellt. Trotz dieser Verbesserungen gebe es jedoch immer noch Herausforderungen bei der Bildstabilität. Es kommt laut Digital Foundry gelegentlich zu Problemen, die als Flimmern an Kanten oder als Artefakte in schnellen Szenen wahrnehmbar sind.

Verglichen mit anderen Upscaling-Techniken wie FSR von AMD und DLSS von Nvidia schneide PSSR insgesamt gut ab, auch wenn es noch Raum für Verbesserungen gebe. PSSR kann demzufolge mit DLSS nicht ganz mithalten, was die Stabilität und Schärfe des Bildes angeht, zeigt sich aber stabiler als FSR, insbesondere bei Bewegungen. Naughty Dog hat bereits Fortschritte bei der PSSR-Entwicklung bestätigt, sodass zukünftige Updates die Bildqualität weiter verbessern dürften.

Die Performence des neuen Pro-Modus ist laut Digital Foundry in den bisherigen Tests nahezu fehlerfrei. Die Bildrate bleibt konstant bei 60 fps, nur bei Szenenwechseln in Zwischensequenzen kann es zu kurzen Einbrüchen kommen. Das alte PS5-Rendering bleibt auch auf der PS5 Pro verfügbar, was eine gute Vergleichsmöglichkeit zur neuen Technologie bietet. Diese älteren Modi zeigen jedoch keine wesentlichen Vorteile gegenüber der neuen Pro-Variante, außer bei der Performance, wenn eine höhere Bildrate freigeschaltet ist.

Pro Performance Fidelity Der Pro-Screenshot stammt (offensichtlich) von der PS5 Pro, die anderen von der Standard-PS5. Bei diesen Modi ändert sich auf der Pro hingegen nichts. Pro Performance Fidelity Der Pro-Screenshot stammt (offensichtlich) von der PS5 Pro, die anderen von der Standard-PS5. Bei diesen Modi ändert sich auf der Pro hingegen nichts. Vergleichstool starten

Insgesamt bietet The Last of Us Part 2 Remastered auf der PS5 Pro nach Ansicht von Digital Foundry eine überzeugende visuelle Darstellung mit einer nahezu makellosen Performance. Es erfüllt die Erwartung, eine Grafikqualität, wie man sie von Qualitätsmodi auf der normalen PS5 kennt, bei 60 fps zu liefern. PSSR zeigt sich als vielversprechende Technologie, bei der jedoch noch getestet werden müsse, wie gut sie mit anspruchsvolleren Auflösungen und Spieleinhalten zurechtkommt.

