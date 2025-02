Die Sims 1 Legacy Collection: Cheats für Geld, bewegliche Objekte und mehr

Sims 1 Legacy Collection Cheats aktivieren und eingeben

Um einen Sims 1 Cheat einzugeben, öffnet zunächst die Konsole mit der Tastenkombination „STRG+UMSCHALTTASTE+C“. Daraufhin erscheint eine kleine hellblaue Textbox am oberen linken Bildschirmrand, in die ihr nun einen der nachfolgenden Cheat-Codes eingeben und mit der Enter-Taste bestätigen könnt. Sofern alles passt, seht ihr sofort den Effekt. Solltet ihr etwas Falsches eintippen, werdet ihr eine entsprechende Fehlermeldung zu sehen bekommen.

Gebt ihr einen falschen Cheat in Sims 1 Legacy Collection ein, werdet ihr darauf hingewiesen.

Tipps für die Cheat-Eingabe:

Die Groß- und Kleinschreibung der Cheat-Befehle ist egal, ihr müsst jedoch genau auf etwaige Leerzeichen oder Unterstriche achten. Ihr könnt mehrere Cheats auf einmal eingeben und aktivieren, indem ihr die einzelnen Cheat-Befehle durch ein ";" trennt. Wenn ihr einen Cheat wiederholt verwenden wollt, müsst ihr ihn nicht jedes Mal neu eintippen, es reicht, wenn ihr ein "!" eingebt.

Bei einigen Cheat-Befehlen müsst ihr einen Funktionszustand, den Namen eines Sim oder zusätzliche Werte angeben, damit sie funktionieren. Wir haben euch bei den nachfolgenden Cheats die möglichen Befehlszusätze immer in eckigen Klammern angegeben, sodass ihr wisst, welche Parameter ihr eingeben könnt. Seht ihr etwa ein "[on/off]" am Ende eines Cheat-Befehls, bedeutet das, dass ihr entweder "on" oder "off" eingeben müsst, um die entsprechende Cheat-Funktion ein- oder auszuschalten.

