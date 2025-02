Die Sims 1 und 2 kehren mit Problemen zurück - Reviews fallen auf "ausgeglichen" und EA untersucht derzeit verschiedene Probleme

Die Neuveröffentlichung von Die Sims 1 und Die Sims 2 verlief nicht ganz problemlos.

Die Sims Genre: Lebenssimulation

Plattform: PC, PS2,GameCube, Xbox

Release: 4. April 2000

Entwickler / Publisher: Maxis/ Electronic Arts

Auf Steam sind die Reviews für beide Legacy Collections auf "ausgeglichen" gefallen, es gibt verschiedene Kritikpunkte.

Das Team reagiert bereits

In einem Community-Update hat Electronic Arts bereits mitgeteilt, dass man Berichte über "verschiedene Probleme" untersucht.

"Wir untersuchen diese Probleme derzeit und hoffen, bald mehr Information zu Lösungen zu haben", heißt es.

Wenn sich die Steam-Reviews so durchliest, gibt es Probleme unterschiedlicher Art, zum Beispiel passt sich die Benutzeroberfläche nicht an moderne Auflösungen an. Anders gesagt: Je höher die Auflösung, desto kleiner werden die Icons und der zugehörige Text.

Das zeigt sich auch deutlich, wenn ihr euch die Nachbarschaft anschaut, denn die wird in einem kleinen und niedrig aufgelösten Fenster in der Mitte des Bildschirms dargestellt.

Weiterhin bemängeln Fans unter anderem fehlende Modernisierungen oder Quality-of-Life-Verbesserungen. Es gibt obendrein keinen Mac-Support und auch die Steam Cloud wird derzeit nicht unterstützt.

Hin und wieder kommt es außerdem zu Abstürzen direkt beim Start oder während des Spielens und bei Die Sims 2 gibt es etwa noch Bugs, die man bereits aus dem Original kennt.

Für Fans ist es also durchaus eine schöne Reise in die Vergangenheit, die aber noch von einigen Problemen getrübt wird. Es müsste ja nicht einmal ein Grafik-Upgrade sein, aber eine Anpassung an moderne Auflösungen sollte ja eigentlich drin sein. Erst recht, wenn man bedenkt, dass ihr 20 Euro beziehungsweise 30 Euro für die Legacy Collections zahlt – oder 40 Euro für beide zusammen.

Es herrscht jedenfalls noch etwas Nachholbedarf und man kann gespannt sein, wie weit Electronic Arts und Maxis auf das Feedback der Fans eingehen und es umsetzen.