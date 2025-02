Die Sims 4 bringt eine ikonische Figur zurück, die all die Jahre gefehlt hat

Welcher Sound gehört wohl zu den ikonischsten in der Sims-Geschichte? Ich würde spontan sagen: die gruselige Sims 1-Musik, die einsetzte, bevor ein Einbrecher still und heimlich euer Haus geplündert hat – und nur durch eine Alarmanlage oder einen alarmierten Polizisten gestoppt werden konnte.

In allen drei Sims-Teilen war der Einbrecher ein wichtiger Bestandteil, um euch die Nerven zu rauben, wenn er mal wieder euren 3.000-Simoleon-PC an sich gerissen hat (und ihr fest entschlossen seid, in eurer Familie keine Cheats zu nutzen). Nun könnt ihr euch auf diese erneut nervenaufreibende Erfahrung in Die Sims 4 freuen, denn mit dem neuen Update kehrt der berühmt-berüchtigte Eindringling in euer Spiel zurück.

Die Sims 4 Genre: Lebenssimulation

Plattform: PS4, Xbox One, PC

Release: 02. September 2014

Entwickler / Publisher: Maxis / Electronic Arts

Der Einbrecher wurde als Teil der Feierlichkeiten zum 25. Jubiläum der Sims-Reihe ins Spiel implementiert. Der Eindringling könnte einen spannenden Twist in eure "perfekt fröhliche" Familie bringen und sorgt auch für besondere Interaktionen mit anderen, nicht ganz so normalen Sims-Bewohnern. Weitere Informationen findet ihr im Beitrag des offiziellen Sims 4 Newsroom.

Neben dem Feueralarm wird das eure zweitwichtigste Investition

Unsere neue Einbrecherin Robin Banks ist eine richtige Nachteule und bevorzugt es, nachts in das Haus eurer Sims einzubrechen und dabei das ein oder andere Wertgegenstand in ihre Tasche zu stecken. Dabei spielt es für sie keine Rolle, ob euer Sim gerade im Tiefschlaf vor sich hin träumt oder sich noch das letzte gegrillte Käsesandwich als Mitternachtssnack reinpfeffert. Wenn sie einbrechen will, dann tut sie das – und das kann euren Sims richtig tief in die Tasche gehen. In einem ungeschützten Haus oder Apartment nimmt sie mit, was sie kriegen kann.

Deswegen gilt: Vorsicht ist besser als Nachsicht! Eure Sims sollten unbedingt eine Alarmanlage einbauen. Diese kann, je nach Einstellung, automatisch einen Notruf absenden oder den Eindringling mit einem Schocker außer Gefecht setzen. Sollte dieser kleine Artikel als störend in euren ästhetisch schönen Häusern empfunden werden, kann natürlich auch klassisch zum Handy gegriffen werden, um die Polizei zu rufen. Ist euer Sim jedoch eine richtig durchtrainierte Kampfmaschine, kann er oder sie sich dem Einbrecher stellen und den direkten Kampf suchen.

Lasst das pure Chaos beginnen

Wie schon vorhin angedeutet, reagieren nicht alle Sims gleich auf den Einbrecher. Eure vierbeinigen besten Freunde werden versuchen, den Eindringling zu vertreiben, während Werwölfe ihn einschüchtern. Zauberer, Wissenschaftler und Roboter setzen hingegen auf ihre eigenen Tricks.

Vampire sehen Robin Banks eher als kleinen Mitternachtssnack an und gönnen sich hier und da mal einen Happen. Ist gerade Agnes Knautschgesicht oder Bonehilda zur Stelle, geht es direkt auf Konfrontationskurs – denn selbst ist die Frau.

Teenager in Die Sims 4 sind dagegen eher fasziniert von Robin Banks. Statt panisch zu reagieren, kommen sie kurzerhand auf die Idee, erst einmal ein Selfie mit dem Einbrecher zu machen – bis ihnen dann auffällt, dass es vielleicht doch besser wäre, sich in Sicherheit zu bringen.

Klingt das nicht alles schon irgendwie verrückt? Dann könnt ihr noch die neue Lot-Herausforderung "Heist Havoc" testen. Sie sorgt nicht nur für mehr Einbrüche, sondern auch dafür, dass eure Alarmanlagen öfter mal ausfallen. Es kann also durchaus zu Momenten kommen, in denen euer halbes Haus verschwindet, weil eure Alarmanlage gerade beschlossen hat, den Geist aufzugeben.

Mit dem Update feiert Die Sims 4 nicht nur die Rückkehr einer Ikone der Reihe, sondern bringt auch wieder mehr Chaos in den Sims-Alltag. Das Update ist seit gestern auf allen Plattformen verfügbar.