Die Sims 4 profitiert von Free-to-play: Über 15 Millionen neue Spieler in diesem Jahr

Man könnte fast sagen Die Sims 4 sei beliebter denn je. Die Lebenssimulation von Entwickler Maxis und Publisher Electronic Arts ist zwar schon über zehn Jahre alt, zieht aber immer noch Massen an neuen Spielern an. Besonders die Umstellung auf das Free-to-play-Modell im Jahr 2022 scheint dem Spiel gutgetan zu haben. Immerhin hat es allein in den letzten zwölf Monaten einen gigantischen Zuwachs an neuen Spielern gegeben.

Die Sims 4 ist ein echter Dauerbrenner

Über 15 Millionen neue Spieler hat Die Sims 4 allein in diesem Jahr dazu gewonnen. Das ist fast genau so viel wie im Launch-Jahr. Hier konnte der vierte Sims-Teil 20 Millionen Spieler anziehen. So richtig in die Höhe schossen die Zahlen aber erst, nachdem Electronic Arts das Bezahlmodell geändert hatte.

Die Umstellung auf Free-to-play fand 2022 statt. Auch, wenn der Titel davor oft im Angebot war und dadurch sehr günstig erhältlich war, wurden die Spielerzahlen vervierfacht. Ganze 85 Millionen Spieler sammelte die gemütliche Sim bis Mai 2024 zusammen. Beim gestrigen Finanzbericht von EA gab es dann die neuen Zahlen, die 15 Millionen neue Spieler innerhalb der letzten 12 Monate bestätigten.

Mit diesem Engagement hatte der Publisher nicht gerechnet. Dieses "erhöhtes Engagement führte zu höher als erwarteten Nettobuchungen für das Franchise im zweiten Quartal", heißt es. Auch wenn das Spiel bereits zehn Jahre alt ist, kann EA also immer noch davon profitieren. Es sollte also niemanden verwundern, dass EA auch weiterhin Inhalte und Updates für den Titel veröffentlichen will.

Am 31. Oktober erscheint zum Beispiel das "Leben & Tod"-Erweiterungspack. Dieses Inhaltspaket für knapp 40 Euro führt passend zu Halloween ein Leben nach dem Tod ein, bei dem ihr als Geist unerledigte Aufgaben erfüllen könnt, die auf eurer Bucket-List stehen. Erfüllt ihr die Punkte, erhaltet ihr mächtige Belohnungen - etwa eure Wiedergeburt. Als Geist könnt ihr den Menschen außerdem helfen oder Unheil stiften. Und ja, es gibt Geister-Techtelmechtel!

Ihr könnt außerdem das Leben an der Seite des Sensenmannes verbringen und hilft ihm, Seelen zu ernten, Geistern zu helfen oder sie zu vertreiben. Statt Homeoffice warten Gräber, Gruften und Krypten auf euch. Auch mehrere Arten der Trauer und passende Rituale werden mit dem Paket eingeführt. Zudem könnt ihr Testamente verfassen und Erbstücke weitergeben und Verstorbene bestatten lassen.

Für den perfekten Spuk braucht es auch die perfekte Geisterstadt. Ravenwood erledigt diese Aufgabe und ist ein Ort, an dem die Grenze zwischen Leben und Tod nur hauchdünn ist. Von Klippen umgeben könnte dieser Ort so idyllisch sein, gebe es nicht die vielen kuriosen, paranormalen Häuser, Sümpfe, Festivals und sogar Selbsthilfegruppen. Wer Lust auf eine außerkörperliche Erfahrung hat, kann diese auch in Die Sims 4 erleben.