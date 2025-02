Die Sims 4: Corgi-Café, Töpferei und andere Dinge - Verwandelt das Talent eurer Sims in der neuen Erweiterung in ein eigenes Unternehmen

Mit Vom Hobby zum Business erhält Die Sims 4 ein neues Erweiterungspack, das kreativen Sims die Möglichkeit gibt, ihr Talent in ein eigenes Geschäft zu verwandeln. Ob Tätowierstudios, Töpfereien oder andere kleine Unternehmen – Sims können nun ihr eigenes Business aufbauen und verwalten. Dabei kommen zahlreiche neue Mechaniken und Features ins Spiel, die den kreativen Aspekt von Die Sims 4 weiter vertiefen. Das Erweiterungspack wird ab dem 6.März 2025 um 19 Uhr erhältlich sein. Inspiration dafür scheint Electronic Arts aus den Erweiterungspacks Freizeit-Spaß und Open for Business aus Die Sims 2 gezogen zu haben.

Die Sims 4 Genre: Lebenssimulation

Plattform: PS4, Xbox One, PC

Release: 02. September 2014

Entwickler / Publisher: Maxis / Electronic Arts

Lasst eurer Kreativität freien Lauf

Die neue Stadt Nordhaven mit ihren Nachbarschaften Greisbucht und Iverstad soll zur kreativen Spielwiese für künstlerisch begabte Sims werden. Neu eingeführt wird die Tätowier-Fähigkeit, mit der Sims individuelle Designs entwerfen oder vorgefertigte Motive stechen können. Je höher das Fähigkeitslevel, desto präziser und detaillierter werden die Tattoos. Zudem lassen sich verschiedene Tattoos übereinanderlegen, um noch kreativere Looks zu ermöglichen.

Ein weiteres neues Hobby ist das Töpfern, mit dem Sims an der Töpferscheibe Deko- und Alltagsgegenstände wie Pflanzkübel oder Teeservices herstellen können. Fortgeschrittene Sims können mit der traditionellen Kintsugi-Technik zerbrochene Keramik kunstvoll reparieren.

Zudem gibt es weitere neue Features: Hobby-Treffen ermöglichen es, Gleichgesinnte zu finden, während das Mentorensystem erfahrenen Sims die Möglichkeit gibt, ihr Wissen weiterzugeben.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Open for Business 2.0

Wer den Schritt in die Selbstständigkeit wagen möchte, kann nun ein Kleinunternehmen gründen – entweder auf einem speziellen Geschäftsgrundstück oder direkt im eigenen Zuhause. Verkaufsregale ermöglichen den Verkauf selbst gefertigter Objekte, während ein Ticket-Schalter euch den Eintrittspreis für Kunden individuell festlegen lässt. Sims können sogar Mitarbeiter einstellen und entscheiden, ob ihr Geschäft einen verträumten, dubiosen oder neutralen Stil haben soll.

Diese neuen Features erinnern stark an das beliebte Die Sims 2: Open for Business, in dem Sims Friseursalons, Cafés oder Einzelhandelsgeschäfte eröffnen konnten. Auch hier wird es wieder möglich sein, verschiedene Geschäftsmodelle auszuprobieren und kreativ zu wirtschaften.

Eröffnet auch Tiercafés und mehr

Die Sims 4 - Vom Hobby zum Business lässt sich mit bereits erschienenen Erweiterungen kombinieren und eröffnet damit noch mehr Möglichkeiten. Simmer mit dem Hunde & Katzen-Pack können beispielsweise ein Tiercafé betreiben. Wer gerne feiert, kann mit Zeit für Freunde einen Tanzclub oder eine Arcadehalle eröffnen. In Kombination mit Großstadtleben ist der Betrieb einer Karaokebar möglich, während Wellness-Tag die Eröffnung eines Wellnesscenters erlaubt. Sogar ein Bowlingcenter kann mit dem Bowling-Abend-Accessoire-Pack gestaltet werden.

Mit Vom Hobby zum Business erhalten Spieler eine Vielzahl neuer kreativer Möglichkeiten und wirtschaftliche Gameplay-Elemente. Wer das Pack vorbestellt oder nach dem 6.März 2025 kauft, erhält bis zum 18. April 2025 exklusive Bonus-Items, darunter eine Statue, eine Theke und eine Lampe.