Die Sims feiern 25 Jahre und EA pimpt Die Sims 4 mit neuem Event, kostenlosen Updates und Kits auf, während Fans von MySims das Cozy Bundle für PC erwartet

Im Februar 2025 feiert Die Sims ein beeindruckendes Jubiläum. Seit 25 Jahren begeistert die Lebenssimulation Millionen von Fans weltweit. Um dieses Ereignis zu feiern, hat EA ein umfangreiches Programm angekündigt, das kostenlose Updates, nostalgische Events und neue DLCs umfasst.

Die Sims 4 Genre: Lebenssimulation

Plattform: PS4, Xbox One, PC

Release: 02. September 2014

Entwickler / Publisher: Maxis / Electronic Arts

Kostenlose Updates mit ein Hauch von Retro-Charme

Am 4. Februar 2025 erscheint ein großes kostenloses Update für Die Sims 4. Fans dürfen sich auf über 70 neue Inhalte freuen, die den "Create a Sim"- und Bau-Modus erweitern. Neue Kleidungsstücke wie Rollkragenpullover, Bodysuits und Radlerhosen sowie Möbel wie Türen, Fenster, Holzdesigns und sogar ein Piratenspielplatz stehen dann zur Verfügung. Zusätzlich startet am selben Tag das Event "Blast from the Past", das vier Wochen lang Challenges und neue Retro-Items bietet. Darunter: ein Milchkarton, aufblasbare Stühle, ein Telefon im 2000er-Design und eine Geburtstagstorte. Auch The Sims FreePlay feiert mit einem thematisch passenden Event auf mobilen Geräten. Abgerundet wird der Festtag durch einen 25-stündigen Livestream mit Nostalgie, Gästen und einem Rückblick auf die Geschichte der Reihe, der am 4. Februar 2025 um 11 Uhr startet.

MySimy: Cozy Bundle kommt auf den PC

Bereits verfügbar ist ein Update für Die Sims 4, das unter anderem eine überarbeitete Benutzeroberfläche einführt und renovierte Townie-Häuser in Willow Creek und Oasis Springs bietet. Am 16. Februar 2025 erscheinen drei kostenpflichtige Kits – darunter das Secret Sanctuary Kit für elegante Rückzugsorte, das Casanova Cave Kit mit modernen Designs und das Comfy Gamer Kit für gemütliche Gaming-Bereiche. Zwei weitere Kits folgen später im Februar. Auch die Veröffentlichung des MySims: Cozy Bundle für PC am 18. März 2005 sorgt für Freude bei Fans der Spin-off-Reihe.

Das 25. Jubiläum von Die Sims bringt Fans eine Vielzahl an neuen Inhalten. Egal ob nostalgische Events, kostenlose Updates oder neue Kits. Alle Informationen zu den neuen Inhalten findet ihr auf der offiziellen EA-Website. EA möchte dafür sorgen, dass für jeden etwas dabei ist. Diese Feierlichkeiten sollen die Bedeutung dieser ikonischen Spielreihe hervorheben, die seit ihrer Veröffentlichung im Jahr 2000 Gaming-Geschichte schreibt und weltweit Millionen inspiriert hat.