Die Sims Legacy Collection kämpft immer noch mit zahlreichen Bugs, die Community ist frustriert - Ob Abstürze, Städte ohne Gebäude oder Sims, die spurlos verschwinden

EA brachte Die Sims als Legacy Collection kürzlich zusammen mit der Die Sims 2 Legacy Collection auf die modernen PCs. Die Kollektionen der beliebten Klassiker enthielten fast alle DLCs und viele Fans freuten sich darauf, in nostalgischen Erinnerungen zu schwelgen. Doch anstatt unbeschwertem Spaß erlebten viel Fans zum Release vor allem Frust. Die neuen Versionen werden von zahlreichen technischen Problemen und Bugs geplagt.

Die Sims Legacy Collection Genre: Lebenssimulation

Plattform: PC

Release: 31. Januar 2025

Entwickler / Publisher: Maxis/ Electronic Arts

Die lange Liste der Bugs

Schon kurz nach dem Release häuften sich Reviews über massive technische Schwierigkeiten. Besonders häufig beklagen Spieler plötzliche Abstürze, was nicht nur den Spielfluss stört, sondern auch Spielstände beschädigt oder sogar unspielbar macht. EA hat zwar bereits erste Patches veröffentlicht und sich öffentlich zu den Problemen geäußert, doch laut vielen Betroffenen bleiben zahlreiche Fehler weiterhin bestehen.

Die Liste der Bugs ist lang. So erscheinen ganze Städte leer und ohne Gebäude oder Sims, auch Aktionen wie das Heiraten oder die Nutzung der 3x-Geschwindigkeit sorgen regelmäßig zum Absturz. Besonders kurios sind Glitches wie endlos wiederholte Musikstücke oder Sims, die plötzlich nicht mehr auf Befehle reagieren. Einige Spieler berichten sogar von Sims, die plötzlich spurlos verschwinden.

Enttäuschung einer Community

Die Enttäuschung innerhalb der Community ist groß. In den offiziellen EA-Foren und auf Plattformen wie Steam beschweren sich zahlreiche Spieler über den instabilen Zustand der Spiele. Neben den technischen Problemen sorgt auch der Preis bei vielen Spielern für Unmut. Die Sims Legacy Collection kostet 19,99 Euro, während für die Sims 2 Legacy Collection 29,99 Euro fällig werden. Viele halten diese Preise angesichts des Alters der Spiele sowie der massiven Fehler für unangemessen.

EA hat angekündigt, weiter an Updates zu arbeiten, um die Probleme zu beheben. Ob und wann die Sims-Klassiker jedoch endlich in einer stabilen Version spielbar sein werden, bleibt abzuwarten. Auch für mich war die Rückkehr frustrierend. In meinem Bericht findet ihr meine fustrierten Eindrücke zur Sims Legacy Collection und zur Sims 2 Legacy Collection.