Ein Die Sims 5 wird es nicht geben - Das plant EA stattdessen für die Zukunft der Serie

Ein Die Sims 5 wird es nach Angaben von Electronic Arts nicht geben. Was weniger an einem mangelnden Erfolg der Reihe liegt, sondern eher daran, wie man zukünftig mit der Reihe umgeht.

Was das anbelangt, hat sich das Unternehmen in einem neuen Blogeintrag nun umfassend dazu geäußert.

Die Zukunft der Sims

Demnach möchte man sich in Zukunft von "linearen, sequentiellen Sims-Veröffentlichungen" verabschieden und zugleich dafür sorgen, dass man Fortschritte zwischen Spielen mitnehmen kann, um für ein "wirklich fortwährendes Erlebnis" zu sorgen.

"Historisch gesehen begann die Sims-Reihe mit Sims 1 und dann mit Sims 2, 3 und 4", erzählt Franchise General Manager Kate Gorman im Gespräch mit Variety. "Und sie wurden als Ersatz für die vorherigen Produkte angesehen. Aber jetzt werden wir nicht an einem Ersatz für frühere Projekte arbeiten; wir werden unser Universum nur erweitern."

"Das bedeutet, dass wir auch weiterhin HD-Simulationen anbieten werden und das, was sich die Leute von einem Sims 5 wünschen. Aber es bedeutet nicht, dass wir von vorne anfangen werden... Wenn wir über die Zukunft nachdenken, wollen wir, dass man all diese Familien und Generationen weiterführen kann. Diese Kreationen sind der eigene Fortschritt, die eigene Verbundenheit. Wir wollen den Fortschritt nicht zurücksetzen. Es geht also nicht um... die Zahlen in den Spielen, sondern darum, dass die Zukunft der Serie eher darin besteht, den Fortschritt zu bewahren, die Dinge über die verschiedenen Titel hinweg beizubehalten und wirklich eine fortlaufende Erfahrung zu haben, und nicht eine Start-und-Stopp-Erfahrung zwischen den Produkten."

Die Sims 4 soll weiterhin "ein grundlegendes Sims-Erlebnis" bleiben und neue Erweiterungen, Updates, Fixes und Modernisierungen erhalten. Gleichzeitig will man das Franchise um Spiele erweitern, die in verschiedene Kategorien fallen, darunter "Cosy Games" oder "narrative Mobile-Games". Auch Project Rene, das man als "Next-Gen-Sims-Spiel und kreative Plattform" bezeichnete, ist weiterhin in Arbeit.

Viele Details dazu gibt es weiterhin nicht, allerdings beschreibt man es im neuesten Update als Projekt, das dazu diene, "Möglichkeiten für Freunde zu schaffen, sich zu treffen, zu verbinden und zu teilen, während sie gemeinsam in einer völlig neuen Welt spielen". Was dabei letztlich herauskommt und wie es sich von einem traditionellen Sims 5 unterscheidet, bleibt abzuwarten.

Noch dieses Jahr möchte man ausgewählte Fans zu einem Playtest einladen, Anmeldungen dafür sind hier möglich.

Abseits dessen wurden neue Creator-Sets für Die Sims 4 angekündigt und ein Sims-Film bestätigt, der in Zusammenarbeit mit den Amazon MGM Studios entsteht.