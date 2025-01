Pokémon: Uniqlo bringt die süßesten T-Shirts von Nachtara und Mimikyu raus und ich bin schon fast wütend, dass es Glaziola, Gengar und Azurgladis nur für Kinder gibt!

Pokémon-Fans aufgepasst. Der große japanische Bekleidungseinzelhändler Uniqlo bringt viele eurer liebsten Pokémon zurück auf ihre Klamotten. Mit einigen T-Shirts könnt ihr dann Nachtara, Gengar, Mimikyu und andere putzige Monster stolz auf eurer Brust herumtragen. Das Unternehmen stellt die neue Kollektion namens "Pokémon Sketch" vor, die Ende April erscheint.

Nur 20 Euro für diese unnormal süßen Pokémon-T-Shirts

Pokémon Sketch heißt die neue Kollektion aufgrund der skizzenartigen Zeichnungen der Pokémon. Dadurch wirken die T-Shirts nicht wie knallbunter Billig-Merch, sondern bekommen einen künstlerischen Touch. Es hat etwas erwachseneres, unaufdringlicheres. Die Oberteile selbst sind ebenfalls in gedeckten Farben gehalten. Schwarz, Olivgrün, Weiß. Nur bei den Kindergrößen kommt dann auch mal ein Babyblau oder Lila dazu.

Die T-Shirts für Erwachsene wird es in den Größen XS bis 3XL geben, so Uniqlo. Preislich liegen wir bei exakt 19,90 Euro. Erhältlich sind die Shirts erst ab Ende April. Ihr müsst euch also leider noch länger gedulden, als für die endgültige Enthüllung der Nintendo Switch 2. T-Shirts in Kindergrößen kosten nur 12,90 Euro. Sie sind für Kinder und Jugendliche bis 13 Jahre oder einer Körpergröße von maximal 160 Zentimeter gedacht und bieten andere Designs.

"Genieße den Tag zusammen mit Pokémon und der neuen UT Kollektion", heißt es auf der offiziellen Website. "Pikachu, Nachtara, Gengar und viele andere Pokémon haben sich für die neue UT Kollektion versammelt. Entdecke skizzenartige Designs kombiniert mit Sätzen, die jedes Pokémon perfekt repräsentieren."

Bisher sehen wir auf der deutschen Website nur vier Designs für Erwachsene und vier für Kinder. Ein schwarzes T-Shirt mit einem Spruch auf der Vorderseite und Nachtara auf dem Rücken, ein grünes Mimikyu-T-Shirt, ein weißes Mauzi-T-Shirt, das ihn in lustigen Comic-artigen Situationen zeigt und ein weißes Oberteil mit einem schlafenden Pikachu sowie einem kleinen Spruch unter dem müden, gelben Mauspokémon.

Für Kinder gibt es dasselbe Pikachu-T-Shirt und drei andere Designs. Ein hellblaues Glaziola-Shirt macht hier den Anfang, gefolgt von einem violetten Gengar-T-Shirt. Hier scheint Gengar aufgestickt zu sein, und neben ihm seht ihr einen Spruch, der euch vor den Schatten warnt. Azurgladis findet ihr auf dem schwarzen Kinder-Oberteil. Er ist hier jedoch nur als Schwarz-Weiß-Skizze dargestellt - ganz ohne Farbe. Welches Shirt ist euer Favorit?