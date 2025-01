Switch 2: Abwärtskompatibel, aber nicht zu 100 % - Was genau hat diese Einschränkung durch Nintendo nun zu bedeuten?

Nintendo hat mit der offiziellen Enthüllung der Nintendo Switch 2 noch einmal bestätigt, dass die Konsole abwärtskompatibel ist.

Allerdings garantiert das Unternehmen auch keine hundertprozentige Abwärtskompatibilität. Was bedeutet das nun genau?

Wie abwärtskompatibel ist die Switch 2 wirklich?

"Bestimmte Nintendo Switch-Spiele werden möglicherweise nicht unterstützt oder sind nicht voll kompatibel mit Nintendo Switch 2", gab das Unternehmen an.

"Details hierzu werden zu einem späteren Zeitpunkt auf der Nintendo-Webseite verfügbar sein."

Was erst einmal ein wenig alarmierend klingt, könnte letztlich aber doch eher harmlos sein, wenn man mal bedenkt, welche Art von Spielen es zum Teil für die Nintendo Switch gab.

Denkt zum Beispiel an die Spiele und die Accessoires der Nintendo Labo-Reihe. Hier müsst ihr teilweise die Switch selbst und die Joy-Con in verschiedene Pappkonstruktionen stecken und verwenden. Aufgrund der unterschiedlichen Form der Switch 2 und ihrer Controller dürfte das dementsprechend nicht mehr funktionieren (via VGC).

Unklar ist auch, ob der rechte Joy-Con der Switch 2 weiterhin über eine Infrarot-Bewegungskamera verfügt. Falls nicht, könnten auch Switch-Spiele, die diese verwenden, Probleme bekommen.

Dass Nintendo keine wirklich hundertprozentige Abwärtskompatibilität garantiert, ist im Großen und Ganzen jedenfalls nicht überraschend. Würde man dies garantieren und es stellt sich heraus, dass gewisse Spiele doch nicht funktionieren, würde man in der Theorie auch möglichen Klagen Tür und Tor öffnen.

Es ist auch grundsätzlich keine ungewöhnliche Klausel, wenn man etwa an die Xbox Series X/S denkt. Diese spielt zwar im Grunde jedes Xbox One-Spiel ab, unterstützt jedoch keine One-Spiele, die den Kinect-Sensor voraussetzen, da dieser an der Series X/S nicht funktioniert.

Insofern solltet ihr euch wohl erst einmal keine allzu großen Sorgen machen, wenn Nintendo das jetzt schreibt. Falls es doch eine böse Überraschung geben sollte, erfahren wir auf der Nintendo-Webseite davon, sobald die entsprechenden Informationen dort ergänzt wurden.