Die unerzählte Geschichte von George A. Romero’s Resident Evil - Doku kommt im Januar

George A. Romero's Resident Evil dokumentiert die unvollendete Verfilmung der bekannten Videospielreihe durch den legendären Horror-Regisseur George A. Romero. Die Verbreitungsrechte in den USA und Kanada hat sich Uncork'd Entertainment gesichert. Fans erhalten mit der Dokumentation einen faszinierenden Einblick in ein verlorenes Kapitel der Horror-Geschichte und Romeros kreatives Schaffen, das maßgeblich die moderne Horror- und Zombie-Kultur geprägt hat.

George A. Romeros unvollendete Vision

Bloody Disgusting berichtet, dass Leitung von Brandon Salisbury übernommen wird, der auch das Drehbuch mitverfasst hat. Er blickt in die Dokumentation auf die Ereignisse von 1998 zurück. Damals arbeitete Constantin Film mit Romero zusammen, um die erste Verfilmung der Resident Evil-Reihe umzusetzen. Das ambitionierte Projekt wurde jedoch nie fertiggestellt. Die Dokumentation beleuchtet die Hintergründe dieser Entscheidung und nutzt Archivmaterial sowie exklusive Interviews mit Beteiligten, um die Geschichte hinter dem Projekt zu erzählen. Salisbury sagt: "George Romero ist der Vater des modernen Horrors, des modernen Zombies und letztlich auch von Resident Evil." Salisbury fügte hinzu: "Es ist mir eine Ehre, den Fans die bisher unerzählte Geschichte seines wichtigsten, nie realisierten Projekts zu präsentieren und das Vermächtnis des Mannes zu feiern, der mich dazu inspiriert hat, eine Karriere im Filmemachen zu verfolgen. Ich hoffe, die Fans genießen dieses ultimative Erlebnis im Survival-Horror."

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Ein Starttermin und die anhaltende Relevanz von Resident Evil

Die Dokumentation wird ab dem 7. Januar 2025 in den USA und Kanada verfügbar sein, bisher gibt es jedoch keine Informationen zu einer Veröffentlichung in anderen Regionen. Keith Leopard, Präsident von Uncork'd Entertainment, äußerte sich begeistert: "Uncork’d fühlt sich geehrt, George A. Romero’s Resident Evil den Fans zu präsentieren, die schon lange auf die noch nicht erzählte Geschichte hinter diesem legendären, nie realisierten Projekt gewartet haben". Leopard führte fort: "Diese Dokumentation ist eine Hommage an Romeros außergewöhnliche Vision und die Kraft des Geschichtenerzählens, die über das hinausgeht, was hätte sein können."

Parallel dazu bleibt Resident Evil als Franchise weiterhin im Fokus. Das Resident Evil 2 Remake erscheint am 31. Dezember 2024 für iPhone und Mac, während Capcom bereits an einem neuen Titel der Reihe arbeitet, wie im Juli 2024 bestätigt wurde. Diese Entwicklungen verdeutlichen die anhaltende Relevanz ihrer Reihe im Survival-Horror-Genre.

Obwohl die Dokumentation zunächst nur in Nordamerika veröffentlicht wird, sorgt sie für Begeisterung bei Fans weltweit. Sie verbindet die Vergangenheit der Serie mit ihrer anhaltenden Relevanz und zeigt, wie Romeros Vision auch heute noch die Welt des Horrors inspiriert und prägt.