Die Zeit für das Remake von Prince of Persia: Sands of Time ist noch lange nicht reif

Das Remake von Ubisofts Prince of Persia: The Sands of Time steht – zumindest bisher – unter keinem guten Stern.

Nach dem jüngst vollzogenen Entwicklerwechsel steht nun fest, dass der Titel auch nicht mehr im Geschäftsjahr 2023 auf den Markt kommen soll.

Mehr Zeit für das neue Studio

Ubisoft bestätigte, dass das Spiel erst einmal wieder bei Händlern aus dem Programm genommen wurde, während Ubisoft Montreal sich um die Weiterführung des Projekts kümmert.

Ursprünglich wurde das Remake von Ubisoft Pune und Ubisoft Mumbai entwickelt. Nach der Ankündigung im September 2020 sollte es eigentlich im Januar 2021 erscheinen, wurde seitdem aber mehrfach verschoben.

Weitere Meldungen zu Prince of Persia: The Sands of Time Remake:

Zuletzt zog Ubisoft den Schlussstrich und gab das Projekt an Ubisoft Montreal.

"Wir sind stolz auf die Arbeit, die Ubisoft Pune und Ubisoft Mumbai geleistet haben", heißt es in einer aktuellen Stellungnahme des Publishers. "Ubisoft Montreal wird von ihren Erfahrungen profitieren, da das neue Team die Arbeit fortsetzen wird, um ein großartiges Remake zu liefern."

"Als Konsequenz daraus planen wir nicht länger eine Veröffentlichung im Geschäftsjahr 2023 und das Spiel wurde vorerst aus dem Angebot genommen. Wenn Spieler ihre Vorbestellung stornieren möchten, können sie sich an ihren Händler wenden. Sie werden über das Projekt auf dem Laufenden gehalten, während die Entwicklung voranschreitet."

Ein neuer Release-Zeitraum steht aktuell nicht fest. Vor 2023 passiert hier aber definitiv nichts mehr.