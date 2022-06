Die Zukunft von Dying Light 2: Ins Weltall geht es im Story-DLC erstmal nicht

Zombies, Action und Parkour - für Techland auch in Dying Light 2: Stay Human ein Erfolgsrezept. Tymon Smektala, Lead Designer von Dying Light 2 deutet an, wo die Reise für das Spiel hingeht.

Verrückte Weltraum-Settings kommen erstmal nicht ins Spiel

Dying Light 2 hat sich bereits im ersten Monat über fünf Millionen Mal verkauft. Das Franchise in seiner Gesamtheit verzeichnet mehr als 20 Millionen Verkäufe. Besonders die Langlebigkeit der Spiele ist für den Erfolg ausschlaggebend. Viele Jahre Support vom Entwickler waren bisher normal.

Ähnlich soll auch der zweite Teil behandelt werden. Techland möchte Dying Light 2 für mindestens fünf Jahre unterstützen. Smetkala rät den Fans mit ihren Erwartungen zunächst auf dem Boden zu bleiben - wortwörtlich.

"Erwartet nicht, dass [der DLC] euch in den Weltraum bringt oder so etwas in der Art. Das würde vielleicht im Jahr 3 oder 4 passieren", scherzt die Lead-Designerin über die geplante erste Erweiterung, die auf September verschoben wurde.

"Unsere PR-Frau schaut mich komisch an, wenn ich das sage, weil ich in anderen Interviews etwas Hypothetisches über Dying Light 3 gesagt habe, aber die Schlagzeilen lauteten 'Dying Light 3 bestätigt', also bestätige ich nicht, dass wir die Spieler ins Weltall oder nach Atlantis bringen werden."

Weitere Meldungen zu Dying light 2:

Details zu den ersten beiden Erweiterungen

Smetkala gibt im Interview mit VG247 außerdem einige Hinweise auf die Inhalte der ersten beiden Erweiterungen. "Bei DLC 1 und 2 handelt es sich um unterschiedliche Schauplätze, aber sie befinden sich alle im selben Universum", sagt sie. Beide beginnen in der Stadt Villedor und spielen laut Smetkala auch "im Großen und Ganzen" im selben Gebiet.

"Wir haben 5 Jahre voller Inhalte vor uns, mit großen Schritten, die uns dorthin bringen werden, wo wir in 5 Jahren sein wollen", so Smektala weiter.

"Ich denke, dass das Spiel in diesen 5 Jahren zu einem wirklich großen Spiel heranwachsen wird. Ich denke, das ist alles, was ich zu diesem Zeitpunkt verraten kann. Das Spiel wird auf jeden Fall wachsen und mehr Schauplätze und mehr Inhalte bekommen, aber es ist noch zu früh, um über Einzelheiten zu sprechen. Wir wollen nicht etwas versprechen, das dann ein Eigenleben entwickelt und aus dem Zusammenhang gerissen wird."

Atlantis und der Weltraum sind also noch nicht ganz weg vom Fenster, aber in der nächsten Zeit bleiben die Schauplätze erstmal bodenständiger.