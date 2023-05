Diese beiden Games with Gold kriegt ihr im Juni auf der Xbox

Die neuen Games with Gold für den Juni 2023 stehen fest.

Auch im neuen Monat erwarten euch wieder zwei Spiele, die ihr sowohl auf der Xbox Series X/S als auch auf der Xbox One spielen könnt.

Die Games with Gold im Juni 2023

Das erste Spiel ist Adios und vom 1. bis 30. Juni 2023 für euch verfügbar. Ihr spielt einen Schweinezüchter in Kansas, der genug davon hat, Leichen für Gangster auf seiner Farm verschwinden zu lassen.

Wie sich diese Geschichte entwickelt, liegt unter anderem an euren Entscheidungen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Vom 16. Juni bis zum 15. Juli 2023 ist außerdem noch The Vale: Shadow of the Crown verfügbar.

Der Titel wird als Audio-basiertes Adventure beschrieben, der großen Wert auf Sound und haptisches Controller-Feedback legt.