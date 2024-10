Diese neuen Zahlen dürften der Grund sein, warum die PS5 Pro ohne Disc-Laufwerk erscheint

Für die Entscheidung, die PlayStation 5 Pro nur ohne Disc-Laufwerk anzubieten, erntete Sony einige Kritik. Neue Marktdaten aus den USA zeigen allerdings einen guten Grund dafür.

Laut Analyst Mat Piscatella ist der Anteil digitaler Verkäufe von PS5-Spielen in den USA in diesem Jahr weiter gestiegen.

Im Zeitraum von Januar bis August 2024 kletterte der Anteil digital verkaufter PlayStation-5-Spiele in den USA demnach auf 78 Prozent – eine Steigerung um drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Dabei fließen laut Piscatella in diese Zählung nur Spiele mit ein, von denen es sowohl physische als auch digitale Versionen zu kaufen gibt. Ausschließlich digitale Titel werden also gar nicht erst berücksichtigt. Ebenso lässt man Spiele außen vor, bei denen keine Verkaufszahlen der digitalen Version genannt werden.

For the Jan-Aug period, for all titles with both physical and digital sales tracking, 53% of Switch software sales were done digitally compared to 52% in the same period last year. PS5 is now 78% digital vs 75% digital last year. 91% of XBS software was done digitally this year vs 90% last year.