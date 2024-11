55 bis 77 Zoll Samsung GQ-S90DAT (12 bis 19 % Rabatt + Cashback)

Anfang des Jahres hat Samsung seine neuen 2024er-TV-Modelle auf der CES in Las Vegas vorgestellt und dazu gehört auch "S90D"-Serie, die am Premium-Sektor kratzen. Die Fernseher kommen mit der neuen QD-OLED-Technik daher, die OLED mit Quantum-Dot-Technik verbindet und so mehr Spitzenhelligkeit, genauere Farbräume und -genauigkeit sowie bessere Betrachtungswinkel versprechen.

Ins Samsungs GQ-S90DAT arbeitet also ein 55 / 65 / 77 Zoll großes UHD QD-OLED Panel mit echten 10 Bits Farbtiefe, das den DCI P3-Wert zu 100 % abdeckt. Die Helligkeit ist im Schnitt mit 300 cd/m² angegeben, es kann aber eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1.200 cd/m² erreichen. Bei den HDR-Formaten werden HDR 10+ Adaptive, HDR 10+ Gaming, HDR 10+, HDR 10 und HLG unterstützt. Den Schriftzug "Dolby Vision" findet zwar nicht, das liegt aber daran, dass Samsung es einfach nur anders nennt (HDR 10+ Adaptive).

Für Gamer interessant: Alle vier HDMI-Anschlüsse sind in der Version 2.1 ausgeführt und unterstützen VRR, HFR @ 4K, HDCP 2.3 und ALLM. Das Display schafft nativ 120 Hz und im Game-Mod sogar 144 Hz und ist extrem schnell: Der Input-Lag liegt bei nur 4,8 Millisekunden und die Reaktionszeit bei nur 0,2 Millisekunden (G2G). Als Betriebssystem ist Tizen 8.0 installiert, das alle gängigen Smart-TV-Features bietet. Bei den Anschlüssen stehen unter anderem einen Dual-Triple-Tuner, 2x USB 2.0, 4x HDMI 2.1 mit VRR, HFR, eARC, ALLM, HDCP 2.3, HDMI-CEC), 1x LAN (RJ45), Wi-Fi (a, b, g, n, n 5GHz, ac) Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, 1x Optischer Audioausgang und ein Common Interface+ 1.4 zur Verfügung.

Alle drei Modelle sind aktuell bei Media Markt und Saturn am günstigen zu haben, da ein "Gutschein" automatisch bei der Bezahlung verrechnet wird. Preislich sieht es so aus: Das 77-Zoll-Gerät kostete in den letzten Wochen rund 2.349 € und ist jetzt für 1.999 € zu haben – das ist ein Rabatt von rund 15 %. Für das 65-Zoll-Modell wurden rund 1.599 aufgerufen, jetzt kostet es 1.299 € (rund 19 % Rabatt) und für den 55-Zöller lag der Preis bislang bei rund 1.249 € und ist jetzt auf 1.099 € gefallen (12 % Rabatt). Alle Preise sind inklusive Versand. Samsung hat aktuell auch eine Cashback-Aktion am Laufen: Wer bis 15.12.2024 einen der TVs kauft und registriert, erhält je nach Größe zwischen 150 und 250 € zurück.

Info: Es gibt auch ein 83-Zoll-Modell, hier kommt aber ein WOLED-Display zum Einsatz, das mehr spiegelt und etwas weniger Farbbrillanz bietet.

Zurück zum Gaming-TV-Angebote zum Black Friday Inhaltsverzeichnis