Diesen Gaming-PC mit RTX 4070 Ti Super und 32 GB RAM kriegt ihr jetzt 320 Euro günstiger

Sucht ihr gerade nach einem neuen Gaming-PC? Vielleicht ist ja der Sprint 5761 eine Option für euch. Dieser soll "High-End-Gamer" ansprechen und ist derzeit 320 Euro günstiger bei CSL Computer zu haben.

Aktuell kriegt ihr ihn somit für 1.979 Euro, der Normalpreis liegt bei 2.299 Euro.

Ausgestattet ist der Sprint 5761 mit einer GeForce RTX 4070 Ti Super Grafikkarte, die über 16 GB VRAM verfügt. Sie umfasst insgesamt vier Anschlüsse, einmal HDMI und dreimal DisplayPort. Übrigens bekommt ihr hier auch noch das Spiel Indiana Jones und der Große Kreis, das im Dezember erscheint, gratis dazu, ebenso wie ein "Pick your Game"-Bundle von Asus, bei dem ihr euch zwischen Prince of Persia: The Lost Crown, The Crew: Motorfest und Rainbox Six Siege: Year 9 Operator Edition entscheiden könnt.

Des Weiteren steckt der Achtkern-Prozessor AMD Ryzen 7 7800X3D mit einer Grundtaktung von 4.200 MHz im Gehäuse, ebenso wie 32 GB DDR-RAM von Kingston. Damit ihr ausreichend Platz für eure Games habt, ist eine SSD von Kingston mit einer Speicherkapazität von 2 TB verbaut.

Hinzu kommt eine RGB-Wasserkühlung, alles in allem soll das Gerät damit für eine "brillante UHD-4K-Auflösung" sorgen. "Das System meistert auch härteste Herausforderungen und eignet sich neben anspruchsvollem 4K-Gaming auch hervorragend für Videoschnitt, 3D-Rendering, Grafikbearbeitungen und Content-Produktionen", heißt es weiter.

Wer möchte, kann das System auf der Seite von CSL Computer auch noch weiter individualisieren und einzelne Komponenten ändern. Beachtet allerdings, dass in dieser angebotenen Variante kein Betriebssystem vorinstalliert ist.

Das Angebot ist auch Teil der aktuellen Angebotsaktion von Nvidia rund um den kommenden Black Friday, ebenso geht das dann nahtlos ins anstehende Weihnachtsgeschäft über.