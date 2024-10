Dieser Arcane-Charakter kommt zu League of Legends: Lernt Ambessa kennen

Huch, wer ist denn das? Ambessa kennt ihr vielleicht bereits aus der Netflix-Serie Arcane. In der Show ist sie die Mutter von Mel Medarda, in League of Legends ist sie bald ein neuer Champion. Das MOBA von Riot Games erhält mit Ambessa einen neuen Toplaner, der statt Mana Energie nutzt und extrem mobil ist. Ihre Fähigkeiten wurden bereits ausführlich vorgestellt.

Ambessa kommt zu League of Legends

Die gnadenlose Frau aus Noxus kämpft mit zwei halbrunden Klingen, die an einer Kette befestigt sind, und muss etwas näher an ihre Opfer heran. Hier sind alle Fähigkeiten:

Passiv - Drachenhundstampfer: Sobald Ambessa eine Fähigkeit nutzt, springt sie beim nächsten Bewegungs- oder Angriffsbefehl. Zudem erhält Ambessa eine Ladung, mit dem ihre Angriffe mehr Reichweite und Geschwindigkeit erhalten. Eine solche Ladung verursacht zudem mehr Schaden und stellt Mana wieder her.

Q - Tollkühner Schwung/Wuchtschlag: Ambessa schwingt ihre Klingen in einem Halbkreis und fügt Gegnern am Rand des Kreises zusätzlichen Schaden zu. Trefft ihr einen Gegner, könnt ihr Wuchtschlag aktivieren. Durch Reaktivierung der Fähigkeit rammt Ambessa die Klingen vor sich auf den Boden und verursacht am ersten getroffenen Gegner zusätzlichen Schaden.

W - Verstoßen: Ambessa erhält einen Schild, mit dem sie sich kurzzeitig schützt und schlägt auf den Boden. Wenn sie sich durch den Schild zuvor vor Schaden geschützt hat, teilt ihr Schlag mehr Schaden aus.

E - Zerfetzen: Ambessa schwingt ihre Ketten kreisförmig. Dabei fügt sie Gegnern Schaden zu und verlangsamt sie ein wenig. Ihre passive Fähigkeit sorgt dafür, dass Ambessa hier einen zusätzlichen Klingenschlag verteilt.

R - Öffentliche Hinrichtung: Uff, was ein Name. Der Ult gibt Ambessa passive Rüstungsdurchdringung und ihre Fähigkeiten heilen sie. Wird die Ult aktiviert, wird Ambessa unaufhaltsam und teleportiert sich zu dem am weitesten entfernten gegnerischen Champion in der von ihr ausgewählten Linie. Ihr Ziel wird dann unterdrückt und betäubt.

Je nachdem, wie viel Schaden Ambessas Fähigkeiten am Ende machen werden, dürfte sie ziemlich gut in der Kluft zurechtkommen. Sie besitzt Mobilität, kann also roamen und auf der Lane ziemlich nervig werden. Vielleicht könnte man Ambessa sogar im Jungle sehen? Mit ihrer Ult kann sie sich zudem die Ziele in den hinteren Reihen der Gegner vorknöpfen. Besonders für ADCs könnte sie also gefährlich werden.