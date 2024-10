Dieser Kopfläuse-Shooter ist meine persönliche Hölle - Danke, Steam Next Fest!

Lasst mich mit Among Ashes, The OG Cake Factory, Escapen't und all den möchtegern-gruseligen Horror-Demos in Ruhe. Ich habe meine persönliche Hölle auf dem Steam Next Fest bereits gefunden und ihr könnt mich nicht davon überzeugen, dass es zwischen den Hunderten Spiele-Demos etwas angsteinflößenderes gibt als "Kill All Lice".

Es juckt überall, ich kann das nicht

In meinem E-Mail-Postfach erreichte mich gestern Abend eine Nachricht über ein neues Spiel. Na ja, das ist an sich keine Seltenheit, doch etwas an dieser Mail erregte meine Aufmerksamkeit. Es war ein Wort, das extremen Ekel in mir auslöste: Läuse. Einfach nur das Wort in die Tasten zu hauen, sorgt für quälende Wahnvorstellungen von juckender Kopfhaut. Das Spiel macht mich schon verrückt, noch bevor ich überhaupt gelesen habe, worum es eigentlich geht.

"Die Kopfläuse sind zurück", heißt es. Toll, der erste Satz der Pressemitteilung und ich verziehe schon meinen Mund vor Ekel und habe mich bereits zweimal am Kopf gekratzt. "Deine Aufgabe ist es, den Befall einzudämmen - Töte alle Läuse!" Okay, ja bitte alle töten. Aber wer anders. Nicht ich. Bitte. Ich hasse Läuse!!!

Auch der König der Läuse meldet sich zu Wort. Und er ist genau, wie ich mir den Anführer dieser lästigen Parasiten vorstelle. Ein größenwahnsinniger Diktator. "Parasiten, unsere Zeit ist gekommen! Versammelt euch. Krabbelt von Kopf zu Kopf, vergrößert den Befall, legt Eier, ergreift die Gelegenheit beim Schopf. Lang leben die Läuse!"

Läuse bekämpfen? Ich gehe lieber auf Abstand

Das alles geht auf den Köpfen junger Schüler vor, die eigentlich nur in das neue Jahr starten wollen. Doch statt Mathe-Hausaufgaben wartet ein viel größerer Feind. Oder ein viel kleinerer, je nachdem wie man es sieht. Einmal entdeckt, machen sich die Läusesoldaten auf den Weg, um die Parasiten in ihre Schranken zu weisen. Mit Shampoo bewaffnet rotten sie die juckenden Plagegeister auf acht unterschiedlichen Köpfen aus. Das alles in einem 2D-Helden-Shooter, bei dem ihr sogar im Koop zocken könnt.

Möchte Kill All Lice wirklich Spaß beim Bekämpfen von Läusen vermitteln? Bei mir hat ein Befall früher den Verlust meiner halben Haarpracht, Spott und Scham in der Schule so wie mehrere Wascheinlagen mit diesem abartig riechenden Shampoo bedeutet. Zum Glück ist diese Zeit vorbei und irgendwie möchte ich dieses traumatisierende Erlebnis ungern in einem Videospiel noch einmal durchleben - auch, wenn es hier keine Ansteckungsgefahr gibt.

Zumindest versuchen die Entwickler von Guild Studio mit etwas Humor an die Sache heranzugehen. Captain Soepp und Lieutenant Xam'Pu sind etwa die Namen der beiden Helden, die sich zwischen Schuppen und Haaren gegen die Krabbeltiere zur Wehr setzen. Die Prämisse ist wirklich ungewöhnlich, aber nichts läge mir ferner, als ein Run-and-Gun gegen Läuse zu starten. Davor zocke ich lieber jede andere Horror-Demo auf dem Steam Next Fest allein und im Dunkeln durch.