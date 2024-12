Dieses 2D-RPG stiehlt eure Retro-Herzen mit Satire und Nostalgie

The Edge of Allegoria könnte eure nächste große Retro-Liebe werden. Das 2D-Retro-Rollenspiel bringt leuchtend grüne GameBoy-Ästhetik mit und versprüht starken Pixel-Charme. Das Spiel des kanadischen Entwicklers Button Factory Games wurde von den Deutschen Publishern von CobraTekku Games auf den Markt gebracht. So süß der Titel auf den ersten Blick auch aussehen mag, eure Kinder solltet ihr den Titel definitiv nicht spielen lassen. Sonst lernt es am Ende noch ein paar böse Schimpfwörter...

Am Rande der Allegorie

Beim Lesen des Spieltitels musste ich doch erst einmal nachschauen, was eine Allegorie nochmal war. Ja, von der Schulzeit ist viel hängen geblieben, ich weiß. Aber für alle, die sich das ebenfalls fragen, hier die Antwort: Eine Allegorie ist ein rhetorisches Sprachbild, das abstrakte Begriffe, wie Freiheit, Liebe oder Gerechtigkeit, mit einem leicht verständlichen Bild beschrieben wird. So wie der Sensenmann eine Allegorie für den Tod ist.

Worum geht es im Spiel: Allegoria heißt hier das Land, in dem das RPG spielt. Protagonist ist ein Überlebender einer verheerenden Midlife-Crisis. Seine Reise führt ihn über die Karte, in Dungeons und verwickelt ihn in Monster-Kämpfe. Dabei schwingt immer ein satirischer Humor mit, der das monochrome Abenteuer erst so richtig lebendig macht. Insgesamt bietet euch The Edge of Allegoria 25 Stunden Spielzeit, 145 Monstertypen, 41 Bosskämpfe, 31 Dungeons und 6 göttliche Wesen. Dazu habt ihr 95 einzigartige Waffen zur Auswahl, die euch immer andere Kampffähigkeiten an die Hand geben, und auch über 150 weitere Ausrüstungsgegenstände.

Auf der OTK Winter Expo 2024 wurde The Edge of Allegoria erstmals vorgestellt. Heute könnt ihr es bereits für 19,99 Euro auf Steam kaufen. Aktuell erhaltet ihr das 2D-RPG dank Rabatt sogar für nur 16,99 Euro. Und eine Lokalistation ins Deutsche gibt es auch noch.

Ein wenig des Humors könnt ihr bereits im weiter oben eingefügten Trailer erleben. In unserer normalen 3D-Welt schleichen immer mehr Pixelfiguren aus The Edge of Allegoria ein, während euch eine tiefe, verzerrte Stimme die Vorzüge des Spiels näher bringt, während diese bereits die ersten unartigen Wörter in den Mund nimmt.