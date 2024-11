Dieses 46 LP Castlevania Set ist der komplette Irrsinn! Hier kommen Vampire und Ikea zusammen

Ich kenne kein anderes Set, das diese Größe hat. Ich nehme an, dass es in hundert Jahren Plattengeschichte jemand vorher getan hat, aber im Bereich der Videospielsoundtracks ist das Ding hier der absolute, komplette Irrsinn! Und er kostet weit weniger als gedacht.

Aber eines nach dem anderen: Das US-Label Materia Store bringt Castlevania auf Platte raus. So weit, so nicht ungewöhnlich, das gab es schon. Viele der klassischen Soundtracks sind verfügbar, bis Symphony of the Night dürften wir ziemlich komplett sein. Auf die also berechtigte Frage, was sie denn zu Castlevania machen würden, ließ man sich bei Materia auf einem Gothic-Thron zurückrutschen und sagte selbstgefällig einen Weinkelch schwenkend „ja“.

Auf 46 LPs… 46LP!!! Auf 46 LPs veröffentlichen sie alles zu Castlevania. Den Urschleim in allen Formen, die Gameboy-Titel, Kid Dracula, drei LPs sind nur die verschiedenen X68000-Versionen, Judgment, die PS2-Titel, die DS-Sachen. Chronologisch vom Anbeginn der Zeit bis Harmony of Despair geht diese Sammlung alles durch. Alles? Nicht Lords of Shadow. Schämt man sich bei Konami? Ist es nicht Kanon? Zu westlich? So oder so, sehr schade, denn die Musik des ersten Teils war großartig und ohne die beiden ist die Sammlung eben doch nicht komplett. Trotz 46LPs.

Ich merkte an, dass der Preis gar nicht mal so hoch ist und das meinte ich ernst. Materia will etwa 465 Euro für das Paket haben, bei dem sie extra anmerken, dass es genauso breit ist wie ein Kallax-Fach. Das kommt raus, wenn Vampire über Ikea nachdenken, aber toll, dass sie daran gedacht haben. Das sind also etwa 10 Euro pro Platte und da kann man wirklich nichts sagen, zumal ja noch irgendeine Art von Box das Ganze zusammenhält.

Und ja, ich war schon auf dem finalen Kauf-Button. Und zuckte dann zurück. Nicht wegen der 460 Euro, sondern wegen der noch mal 300-400 Euro, die für Porto und Zoll dazukommen. Ja, das Ganze dürfte um die 20+ Kilo wiegen, aus den US kostet das eben was. Und der Zoll von 19 Prozent geht auch auf das Porto… Aber 46LPs… alles von Castlevania… NEIN; MARTIN! Böser Martin, denk nicht mal drüber nach.

Wenn ihr drüber nachdenkt, hier könnt ihr die Music From Castlevania bei Materia bestellen.