Dieses Command & Conquer aus Deutschland, das ihr längst vergessen habt, kehrt bald auf Steam zurück

Na, wer von euch erinnert sich noch an Command & Conquer: Tiberium Alliances?

Klingelt da etwas? Das Spiel ist schon etwas älter und war ein Browserspiel, das im Jahr 2012 an den Start ging. Und es kommt offenbar bald zurück.

Tiberium Alliances kehrt auf Steam zurück

Wie aus dem Nichts ist dazu eine entsprechende Produktseite auf Steam aufgetaucht, auf der es heißt: "Das beliebte Online-Browserspiel aus dem C&C-Universum ist nun bei Steam verfügbar!"

Nun, verfügbar ist es derzeit noch nicht, doch der Seite zufolge soll das "bald" passieren. Ein konkreter Termin bleibt aber vorerst offen.

Die Steam-Version wird ebenfalls free-to-play sein und bringt neben den eigentlichen Kämpfen auch noch eine strategische Ebene mit ein, die man sonst aus den C&C-Spielen nicht kennt.

"Wähle deine Seite und den Kampfstil, der dir den Sieg einbringen soll", heißt es. "Errichte eine Basis und wähle dabei aus über 15 Gebäuden aus. Erschaffe eine Armee aus 14 Angriffs- und 15 Verteidigungseinheiten, die für jede Fraktion einzigartig sind. Erforsche neue Taktiken und Waffen, um deine Truppen unaufhaltsam zu machen."

Gespielt werden kann dabei mit den beiden Fraktionen GDI und NOD. Ihr selbst könnt dann Allianzen schmieden und gemeinsam mit Freundinnen und Freunden Strategien entwickeln, um das Schlachtfeld zu beherrschen.

"Genieße monatelanges Gameplay, erweitere deine Basis, verbessere deine Einheiten und erklimme die Ränge in diesem dynamischen Krieg, in dem sich alles um Ressourcen dreht. Stelle deine strategischen Fähigkeiten auf globaler Ebene unter Beweis. Nimm an der Weltmeisterschaft von Command & Conquer: Tiberium Alliances teil und stelle dich den besten Spielerinnen und Spielern aus der ganzen Welt."

Entwickelt wurde Command & Conquer: Tiberium Alliances ursprünglich in Deutschland von Phenomic. Das Studio war etwa für die ersten beiden SpellForce-Spiele und für BattleForge bekannt und wurde 2013 geschlossen.