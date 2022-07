Digimon Survive vorbestellen - Editionen, Preis und Bonusinhalte

Ein neues Digimon-Spiel erscheint in Kürze und ist eine Mischung auf Visual Novel und Taktik-RPG. Digimon Survive wird am 29. Juli 2022 auf PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht, mit PlayStation 5 und Xbox Series X/S ist es ebenfalls kompatibel.

Auf dieser Seite zeigen wir euch in unserem Guide, was ihr zur Vorbestellung von Digimon Survive wissen müsst. Ihr erfahrt alles über die angekündigten Editionen sowie über die verfügbaren Bonusinhalte.

Wo kann ich Digimon Survive vorbestellen?

Einzelne der physischen Editionen von Digimon Survive lassen sich bereits vorbestellen, ihr Preis liegt bei 49,99 Euro. Dafür erhaltet ihr alleine das Spiel auf der jeweiligen Plattform.

Standard Edition vorbestellen

Gibt es eine Collector's Edition von Digimon Survive?

Aktuell ist uns keine Collector's Edition oder eine andere Sammlerausgabe von Digimon Survive bekannt. Sofern Bandai Namco nicht kurz vor Release noch überraschend eine aus dem Hut zaubert, solltet ihr auch nicht unbedingt damit rechnen.

Gibt es einen Vorbestellerbonus für Digimon Survive?

Ebenso spärlich sieht es bei Vorbestellerboni für Digimon Survive aus. Aktuell sind uns keine Extras bekannt, die ihr bei einer Bestellung oder Vorbestellung des Spiels erhaltet. Sollte sich hier noch etwas tun, informieren wir euch natürlich darüber.

