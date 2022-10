Disney Dreamlight Valley: Fruchtbare Erde finden - So farmt und bekommt ihr sie

Fruchtbare Erde benötigt ihr in Disney Dreamlight Valley zur Herstellung bestimmter Items und um bestimmte Aufgaben zu erfüllen, etwa "Natur und Pflege".

Um euch dabei zu helfen, verrät euch unser Guide, wo ihr in Disney Dreamlight Valley fruchtbare Erde findet und wie ihr anschließend auch bekommt.

Inhalt:

Wie kriege ich fruchtbare Erde in Disney Dreamlight Valley?

Ihr findet fruchtbare Erde in jedem der sieben Biome, die es aktuell in Disney Dreamlight Valley gibt. Im Gegensatz zu anderen Materialien, die ihr einsammeln könnt, bekommt ihr fruchtbare Erde aber nur zufällig, während ihr die Ernte einholt.

Wenn ihr schnell fruchtbare Erde benötigt, zum Beispiel für die Quest "Natue und Pflege", empfehlen wir euch Weizen anzupflanzen und zu ernten. Weizen braucht lediglich eine Minute, bis ihr ihn ernten könnt.

Wir konnten noch nicht testen, ob die Chance auf fruchtbare Erde bei Pflanzen mit längerer Wachstumszeit höher ist, aber das Ernten von Weizen bescherte uns zehn Stück fruchtbare Erde nach rund 400 Stück Weizen. Das nahm wiederum gut 20 Minuten Zeit in Anspruch.

Hilfreich ist, einen Charakter mit Bonus auf Gartenarbeit bei euch zu haben. Dadurch findet ihr zeitweise ein weiteres Stück fruchtbare Erde direkt nachdem ihr eines gefunden habt. Der Bonus auf Gartenarbeit ist dabei nicht auf bestimmte Charaktere beschränkt. Ihr legt aber einer bestimmten Freundschaftsstufe fest, welchen Bonus welcher Einwohner oder welche Einwohnerin erhält.

Freundschaft zahlt sich aus.

Ihr solltet auch daran denken, ein paar Mahlzeiten einzupacken. So sorgt ihr dafür, dass eure blaue Energieleiste gefüllt bleibt. Weiterhin könnt ihr den Wunschbrunnen für die Region freischalten, in der ihr eure Pflanzen anbaut, damit ihr schnell zwischen dort und eurem Zuhause hin- und herreisen könnt, ohne Mahlzeiten kochen zu müssen. Am meisten Zeit spart ihr natürlich, wenn ihr direkt außerhalb eures Hauses farmt.

Viel Erfolg beim Suchen nach fruchtbarer Erde in Disney Dreamlight Valley!